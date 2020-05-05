Александр Лукашенко: надо подвергнуть серьезной ревизии работу Академии наук

Источник материала: Ивьевский край





Об этом Президент заявил во время ознакомления с разработками белорусских ученых

БЕЛТА . Работу Академии наук надо подвергнуть серьезной ревизии. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время ознакомления с разработками белорусских ученых по развитию электротранспорта, передает корреспондент





"В целом нам надо подвергнуть серьезной ревизии работу Академии наук. Хотя это непросто. Там действительно умные, талантливые люди собраны. И посмотреть по основным направлениям, как работает Академия наук, как выполнены принятые нами решения", - сказал глава государства

Президент отметил, что решил лично ознакомиться с развитием электротранспорта. "Хотелось бы увидеть, насколько вы продвинулись и насколько слова соответствуют делам", - заявил белорусский лидер.





Он обратил внимание, что среди преимуществ этого направления - ожидаемый профицит электроэнергии в стране и экологичность.





В целом Александр Лукашенко подчеркнул, что в следующей пятилетке особенно активно надо подключать науку к развитию страны, учитывая возрастающий уровень технологической конкуренции в мире. "Нам в этой жестокой борьбе придется выстоять, чтобы людьми зваться и не потерять тот клочок земли, на которой живем", - сказал Президент.





В Беларуси создана рабочая группа по разработке проекта государственной программы "Развитие электротранспорта" на 2021-2025 годы. Уже разработана концепция развития электротранспорта на обозначенный период, а также до 2030 года. Утвержден комплекс мер по созданию опытных образцов электротранспорта, организуется инфраструктура для исследований и испытаний компонентов силового электропривода транспортных машин.

Работы по развитию электротранспорта ведутся по самым различным направлениям. Это не только легковые автомобили, но и грузопассажирские, минивэны. Создан образец льдозаливочного комбайна с электроприводом. Также изготовлены опытные образцы электровелосипедов, электроскутеров, электросамокатов. Организован экспериментальный участок по сборке литийионных аккумуляторных батарей для персональных электрических транспортных средств. Параллельно создается инфраструктура для использования электротранспорта, включая производство и установку зарядных станций. Электротехнологии применяются и при создании беспилотных летательных аппаратов.

"Очень впечатляет" - Александр Лукашенко оценил разработки белорусских ученых по развитию электротранспорта Президент Беларуси Александр Лукашенко ознакомился с разработками белорусских ученых по развитию электротранспорта и в целом позитивно их оценил.







"Меня это впечатляет, даже очень впечатляет, - прокомментировал Президент. - Не ожидал, что они способны за такой короткий промежуток времени все это сотворить". "Меня это впечатляет, даже очень впечатляет, - прокомментировал Президент. - Не ожидал, что они способны за такой короткий промежуток времени все это сотворить". Вместе с тем, по мнению Президента, пока преждевременно говорить о серьезных, прорывных достижениях мирового уровня в сфере производства электротранспорта. Пока состоялся первый этап ознакомления с тем, как ученые выполнили задачи, поставленные перед ними ранее Президентом. "Будет второй, и там мы более конкретно скажем об итогах работы, - отметил Александр Лукашенко. - Чтобы оценить их как следует, надо посмотреть, соответствует ли это (отечественные разработки. - Прим. БЕЛТА) мировым стандартам и какие перспективы. Имею в виду, что не игрушку же создаем, а товар, который надо будет реализовывать на рынках и получать валюту".



