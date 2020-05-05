Андрей Костицын ушел из минского «Динамо»

Источник материала: Tut.by

Капитан минского «Динамо» Андрей Костицын покидает «зубров» и переходит в другой клуб Континентальной хоккейной лиги. Об этом сообщает официальный сайт клуба .



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Андрей Костицын провел в составе «Динамо» два сезона — 2018/19 и 2019/20. Он сыграл за «зубров» 110 матчей, в которых забросил 31 шайбу и отдал 31 результативную передачу. В обоих сезонах нападающий становился вторым бомбардиром команды, а в этом году выводил «зубров» на лед с капитанской нашивкой.

В активе 35-летнего форварда также 447 матчей в НХЛ, в которых он набрал 245 (117+128) очков.

В составе сборной Беларуси Костицын-старший выступал на 11 чемпионатах мира.