Белорусский хоккеист Андрей Стась подписал новый контракт с омским «Авангардом»

Источник материала: ОНТ

Форвард сборной Беларуси по хоккею Андрей Стась подписал новый контракт с омским «Авангардом».

Срок соглашения – 1 год. В прошлом сезоне на счету Стася было всего 4 бомбардирских балла. Однако свои лучшие качества центральный нападающий проявил в другой роли. Он эффективно действовал на вбрасываниях, а также был незаменим при игре в меньшинстве.

Отметим, что Стась провёл все 68 матчей команды в минувшем чемпионате и получил высокую оценку по итогам турнира от главного тренера «ястребов» Боба Хартли. Следующий сезон станет уже четвёртым для белорусского хоккеиста в форме «Авангарда».

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