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СМИ: 45 шахтеров погибли при оползнях в Либерии
Источник материала: ОНТ
5 мая в результате оползней в Либерии погибли как минимум 45 шахтеров. Об этом
Из-под завалов на двух рудниках извлекли тела 45 жертв.
Источник отмечает, что погибшие были задействованы в нелегальной добыче на северо-западе Либерии. Этот регион страны богат золотом.
Фото: apa.az
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5 мая в результате оползней в Либерии погибли как минимум 45 шахтеров. Об этом информирует агентство «Синьхуа», ссылаясь на источник среди спасателей. Из-под завалов...
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