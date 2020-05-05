СМИ: 45 шахтеров погибли при оползнях в Либерии

Источник материала: ОНТ

5 мая в результате оползней в Либерии погибли как минимум 45 шахтеров. Об этом информирует агентство «Синьхуа», ссылаясь на источник среди спасателей.

Из-под завалов на двух рудниках извлекли тела 45 жертв.

Источник отмечает, что погибшие были задействованы в нелегальной добыче на северо-западе Либерии. Этот регион страны богат золотом.

Фото: apa.az

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