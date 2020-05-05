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В Петриковском районе микроавтобус насмерть сбил велосипедиста
Источник материала: Tut.by
Велосипедист погиб под колесами автомобиля в Петриковском районе. Об этом
По информации следствия, днем 5 мая на трассе Мозырь — Петриков вблизи паромной переправы через реку Припять 57-летний водитель Volkswagen Crafter сбил велосипедиста, который ехал в попутном направлении.
В результате ДТП 65-летний велосипедист от полученных телесных повреждений умер на месте происшествия.
Следователи просят граждан, обладающих записями видеорегистраторов, позвонить по телефонам: 8 029 165-06-09, 8 02350 5−45−38.
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Авария произошла днем 5 мая на трассе Мозырь - Петриков вблизи паромной переправы через реку Припять.
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