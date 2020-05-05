В Петриковском районе микроавтобус насмерть сбил велосипедиста

Источник материала: Tut.by

Велосипедист погиб под колесами автомобиля в Петриковском районе. Об этом сообщили в Следственном комитете.



Фото: СК

По информации следствия, днем 5 мая на трассе Мозырь — Петриков вблизи паромной переправы через реку Припять 57-летний водитель Volkswagen Crafter сбил велосипедиста, который ехал в попутном направлении.

В результате ДТП 65-летний велосипедист от полученных телесных повреждений умер на месте происшествия.

Следователи просят граждан, обладающих записями видеорегистраторов, позвонить по телефонам: 8 029 165-06-09, 8 02350 5−45−38.