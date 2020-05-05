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Ситуация с коронавирусом и международные отношения. «Некий элемент честности сейчас всплыл на поверхность»
Источник материала: СТВ
Как изменится мир после пандемии, обсуждали в программе
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Евгений Прейгерман, учредитель и директор Совета по международным отношениям «Минский диалог»:
Хотя все, кто профессионально занимается международными отношениями, в общем, всегда понимал, что за всем стоит абсолютно нормальный интерес. Я говорю об этом не с осуждением. Я всегда буду отстаивать свой интерес, интерес своей страны и интерес своей семьи. Точно так действуют и другие. Но некоторая риторика, действительно, она уже надоела в какой-то момент. И сегодня, дай Бог, она сойдёт на нет. Но здесь есть практический вопрос, который возникает: мы понимаем в то же время, что глобальные какие-то вещи не могут быть решены одними государствами. Не только даже нами, но и какими-то крупнейшими государствами мира. Все те решения, которые могут пойти на благо человечеству, отдельным регионам, они требуют международного сотрудничества.
Игорь Марзалюк:
Евгений Прейгерман:
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Ситуация с коронавирусом и международные отношения. «Некий элемент честности сейчас всплыл на поверхность»
Как изменится мир после пандемии, обсуждали в программе «В обстановке мира». Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:Чем для нас закончится эта пандемия, эта ситуация? Мы и...
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