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Ситуация с коронавирусом и международные отношения. «Некий элемент честности сейчас всплыл на поверхность»

05.05.2020 15:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Как изменится мир после пандемии, обсуждали в программе «В обстановке мира». 

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Чем для нас закончится эта пандемия, эта ситуация? Мы и здесь попробовали выстроить свою схему противостояния. Так мы будем среди кого – среди побеждённых или среди победителей? Как можно затронуть эти вещи, о которых говорил Президент, о геополитическом переделе мира?

Ситуация с коронавирусом и международные отношения. «Некий элемент честности сейчас всплыл на поверхность»

Евгений Прейгерман, учредитель и директор Совета по международным отношениям «Минский диалог»:
Это всё будет зависеть от решений здесь и сейчас. Специфика вот этих кризисных времён – не то, что ежедневно, ежесекундно нужно принимать решения, которые должны реагировать на те процессы, которые просто объективно и от нас вне зависимости происходят.

Поэтому то, где и как мы окажемся, будет зависеть того, как на этой достаточно длинной временной линии будут приниматься эти решения. И здесь, мне кажется, была очень важная мысль высказана о том, что некий элемент честности сейчас всплыл на поверхность. И действительно, последние годы, десятилетия, если хотите, были эти разговоры, которые подразумевали, что кто-то кому-то где-то на блюдечке с каёмочкой, где-то просто как-то по-другому поможет – нужно сделать то-сё, и всё будет замечательно.

Хотя все, кто профессионально занимается международными отношениями, в общем, всегда понимал, что за всем стоит абсолютно нормальный интерес. Я говорю об этом не с осуждением. Я всегда буду отстаивать свой интерес, интерес своей страны и интерес своей семьи. Точно так действуют и другие. Но некоторая риторика, действительно, она уже надоела в какой-то момент. И сегодня, дай Бог, она сойдёт на нет. Но здесь есть практический вопрос, который возникает: мы понимаем в то же время, что глобальные какие-то вещи не могут быть решены одними государствами. Не только даже нами, но и какими-то крупнейшими государствами мира. Все те решения, которые могут пойти на благо человечеству, отдельным регионам, они требуют международного сотрудничества.

Гайдукевич: «Есть категория, которая всем недовольна всё равно! Есть карантин, они скажут: «Плохой карантин». Нет карантина: «Введите карантин»

Игорь Марзалюк:
Как эпохой Просвещения запахло – на благо человечества. А кто-нибудь думает об этом благе? И существует ли оно, вообще?

Евгений Прейгерман:
Нам нужно и подумать. Нужно найти некий здоровый баланс того, как наши собственные интересы при решении здесь и сейчас, реагировании сиюминутном, соотнести с этой необходимостью международного сотрудничества. Потому что и одно, и второе для нас принципиально важно. Тем более для малой открытой экономики, которая принципиально зависит от внешних рынков. Вот это главный вызов, мне кажется.

Люди в материале: Евгений Прейгерман, Игорь Марзалюк

 
 
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Как изменится мир после пандемии, обсуждали в программе «В обстановке мира».  Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:Чем для нас закончится эта пандемия, эта ситуация? Мы и...
 
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