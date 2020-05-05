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Обучают детей иностранным языкам с помощью говорящей ручки. Показываем необычную библиотеку в Минске
Источник материала: СТВ
О необычной детской библиотеке Минска рассказали в программе
Это столичная детская библиотека имени Островского. Здесь по-прежнему полно читателей. Конечно, до пандемии было в три раза больше. Читальные залы сейчас для посетителей недоступны, зато работает абонемент, а это до 200 человек в день.
Елена Стахиевич, посетительница Центральной детской библиотеки им. Н. Островского:
Больше стали в семье читать?
Елена Стахиевич:
Николь Евменчик, посетительница Центральной детской библиотеки им. Н. Островского:
После возврата книг в библиотеку их помещают на пятидневный карантин. Отведена специальная комната, где нет сотрудников.
Оксана Семашко, СТВ:
Все больше родителей хотят, чтобы их ребенок знал свой национальный язык. Книга в этом плане хороший помощник. В библиотеке их больше 100 тысяч.
Что немаловажно, расширили свое присутствие в соцсетях. Сегодня организуют мастер-класс «Пасхальный заяц». Дети поучаствовать в нем смогут онлайн.
Елена Чернявская, заместитель директора ГУ «Централизованная система детских библиотек г. Минска»:
Благодаря сотрудничеству со своими коллегами из Мюнхена, наши библиотекари организовывают новые выставки, обмениваются опытом и внедряют новые технологии. Так, самых маленьких жителей большого города здесь обучают иностранным языкам с помощью говорящей ручки.
В общем, в современных библиотеках не заскучаешь. Если надоело читать, то можно покататься на горке. Вот только не каждая библиотека в шаговой доступности от дома, а читателей столько, что за одной книгой собирается очередь.
Оксана Семашко:
Самый читающий персонаж ожидает ребят после улучшения эпидситуации.
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Обучают детей иностранным языкам с помощью говорящей ручки. Показываем необычную библиотеку в Минске
О необычной детской библиотеке Минска рассказали в программе «Большой город». Это столичная детская библиотека имени Островского. Здесь по-прежнему полно...
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