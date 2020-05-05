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Ищут родственников советского солдата. Единственная зацепка – весточка из минского лагеря для военнопленных
Источник материала: СТВ
Ищут родственников советского солдата. Единственная зацепка – весточка из минского лагеря для военнопленных. Что было в ней написано, узнали в программе
Ирина Василькович, заведующая отделом Национальной библиотеки Беларуси:
Эта весточка из минского лагеря для военнопленных от советского солдата написана ручкой на страницах «Земледельческого журнала» 1824 года. Ее обнаружили при подготовке новой экспозиции.
Ирина Василькович:
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Ищут родственников советского солдата. Единственная зацепка – весточка из минского лагеря для военнопленных
Ищут родственников советского солдата. Единственная зацепка – весточка из минского лагеря для военнопленных. Что было в ней написано, узнали в программе «Большой...
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