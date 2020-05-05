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Ищут родственников советского солдата. Единственная зацепка – весточка из минского лагеря для военнопленных

05.05.2020 15:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Ищут родственников советского солдата. Единственная зацепка – весточка из минского лагеря для военнопленных. Что было в ней написано, узнали в программе «Большой город».

Ирина Василькович, заведующая отделом Национальной библиотеки Беларуси:
Здравствуйте, уважаемая мамаша, первым долгом своего письма спешу вам сообщить о том, что я в настоящее время в плену у германца в городе Минске. Жизнь проходит в очень плохих условиях, но надеюсь, останусь жив. Целую вас, Павлик. Город Ростов, улица Энгельса №2, Татаркиной Е.Е.

Ищут родственников советского солдата. Единственная зацепка – весточка из минского лагеря для военнопленных

Эта весточка из минского лагеря для военнопленных от советского солдата написана ручкой на страницах «Земледельческого журнала» 1824 года. Ее обнаружили при подготовке новой экспозиции.

Ищут родственников советского солдата. Единственная зацепка – весточка из минского лагеря для военнопленных

Ирина Василькович:
Сейчас Национальная библиотека отправила запрос, чтобы попробовать найти родственников автора вот этого письма.

Люди в материале: Ирина Василькович, Оксана Семашко, Роман Мотульский

 
Теги: Минск
 
 
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Ищут родственников советского солдата. Единственная зацепка – весточка из минского лагеря для военнопленных. Что было в ней написано, узнали в программе «Большой...
 
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