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Президенту Беларуси показали электробус производства МАЗ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Опытные образцы электротранспорта и другие инновационные разработки НАН Беларуси показали 5 мая Президенту. Александр Лукашенко посетил Республиканский полигон для испытаний мобильных машин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главе государства показали электробус производства Минского автозавода. Александр Лукашенко поручил к маю 2021 года собрать 12 машин, по две для каждой области. Президенту также показали ряд других отечественных разработок и систем – от электроколясок, велосипедов до легковых, грузовых электроавтомобилей, беспилотников и квадрокоптеров. Напомним, в настоящее время рабочая группа создает госпрограмму «Развитие электротранспорта» на 2021-2025 годы.
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Новости Беларуси. Опытные образцы электротранспорта и другие инновационные разработки НАН Беларуси показали 5 мая Президенту. Александр Лукашенко посетил...
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