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В Беларуси приняли законопроект об амнистии

05.05.2020 15:44 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Белорусские депутаты приняли в двух чтениях законопроект об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.

Законопроект в Овальном зале представил министр внутренних дел Юрий Караев. Он проинформировал, что, по предварительным данным, от различных видов наказаний освободят 5372 осужденных, в том числе из мест лишения свободы - 1985 человек, из исправительных учреждений открытого типа - 727, из уголовно-исполнительных инспекций - 2660, передает БЕЛТА.

Кроме того, предполагается сократить срок наказания на 1 год 6,4 тыс. осужденным. Перечень таких лиц по сравнению с амнистией 2019 года расширен. В него включены несовершеннолетние, совершившие преступления по ч.ч.4 и 5 ст.328 УК, и лица, совершившие коррупционные преступления.

Традиционно под амнистию попадают несовершеннолетние, беременные женщины, женщины и одинокие мужчины, которые воспитывают детей в возрасте до 18 лет, инвалиды I и II групп и некоторые другие категории граждан

 
 
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Белорусские депутаты приняли в двух чтениях законопроект об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.
 
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