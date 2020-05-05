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Глава UFC заявил о невероятном богатстве Хабиба Нурмагомедова
Источник материала: ОНТ
Глава UFC Дана Уайт
Президент ведущей мировой лиги MMA подчеркнул, что за время выступлений Нурмагомедов заработал очень много денег, и теперь у него просто нет необходимости беспокоиться о финансовом состоянии.
При этом Уайт добавил, что гонорары интересуют бойца не так сильно, как спортивные мотивы.
31-летний Хабиб Нурмагомедов является чемпионом UFC в легком весе. Россиянин провел 28 боев по правилам смешанных единоборств и ни разу не проигрывал.
Фото: / Contributor / UFC / Gettyimages / Jeff Bottari
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Глава UFC Дана Уайт рассказал в эфире Menace and The Man Show, что российский боец Хабиб Нурмагомедов – «невероятно богатый» человек. Президент ведущей мировой лиги MMA...
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