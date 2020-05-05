Глава UFC заявил о невероятном богатстве Хабиба Нурмагомедова

Источник материала: ОНТ

Глава UFC Дана Уайт рассказал в эфире Menace and The Man Show, что российский боец Хабиб Нурмагомедов – «невероятно богатый» человек.

Президент ведущей мировой лиги MMA подчеркнул, что за время выступлений Нурмагомедов заработал очень много денег, и теперь у него просто нет необходимости беспокоиться о финансовом состоянии.

При этом Уайт добавил, что гонорары интересуют бойца не так сильно, как спортивные мотивы.

31-летний Хабиб Нурмагомедов является чемпионом UFC в легком весе. Россиянин провел 28 боев по правилам смешанных единоборств и ни разу не проигрывал.

Фото: / Contributor / UFC / Gettyimages / Jeff Bottari

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