|
Один вёл бой против 20 фашистов. В Минске возложили цветы к памятнику Джумашу Асаналиеву
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь в преддверии важнейшей исторической даты – 75-летия Великой Победы. Мы вспоминаем тех, кто ценой собственной жизни освободил мир от фашизма и завоевал мир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главные торжества пройдут 9 Мая, но уже сейчас праздничные мероприятия охватили всю страну. Так, 5 мая в Минске возложили цветы к памятнику Героя Советского Союза Джумаша Асаналиева. В церемонии приняли участие министр информации Беларуси Александр Карлюкевич, представители Мингорисполкома и посольства Кыргызской Республики.
Они почтили память юного бойца минутой молчания. Джумаш Асаналиев навсегда останется в памяти благодаря своему подвигу. Будучи 20-летним юношей, он один вел бой против 20 фашистов, а когда закончились патроны, подорвал последней гранатой и себя, и захватчиков.
Александр Карлюкевич, министр информации Беларуси:
Эрмек Ибрагимов, Чрезвычайный и Полномочный посол Кыргызстана в Беларуси:
Акция «Беларусь помнит. Помним каждого» в эти дни проходит по всей стране. К ней может присоединиться любой желающий. Нужно возложить цветы к любому воинскому мемориалу. И не для галочки, а по велению сердца.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Беларусь в преддверии важнейшей исторической даты – 75-летия Великой Победы. Мы вспоминаем тех, кто ценой собственной жизни освободил мир от...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)