Созданы первые электробусы МАЗ – они обошлись в огромные деньги









Создание электробуса МАЗ обошлось недешево. Во время визита Лукашенко на полигон для испытания мобильных машин Объединенного института машиностроения гендиректора МАЗ Валерий Иванкович заявил (цитируется по sb.by):





— Сегодня цена опытного образца электробуса — порядка 420 тысяч евро. При выходе на серийность мы можем снизить ее до 350 тысяч евро. За счет технических решений по коробке передач, по электронике, за счет серийности мы получаем абсолютно конкурентную цену.





В ответ Александр Лукашенко поручил:





— 10 машин к маю следующего года. Посчитайте аккуратно цены и доложите мне, источники финансирования. Но к 9 мая следующего года 10 машин. Может, 12.









Напомним, первые белорусские электробусы были созданы на «Белкоммунмаше». Модели «Vitovt Electro» стали курсировать по Минску еще весной 2017 года.





Их цена также была внушительной – в районе 500 тысяч долларов. За эти деньги можно было купить три обычных автобуса.





Почему за создание электробусов решили взяться еще и на МАЗе и в чем целесообразность такого шага – не сообщается.