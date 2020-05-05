﻿ Созданы первые электробусы МАЗ – они обошлись в огромные деньги. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Созданы первые электробусы МАЗ – они обошлись в огромные деньги

05.05.2020 16:04 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Минский автомобильный завод объявил о создании своего первого электробуса – МАЗ 303Е10. Правда, в нем установлен немецкий электродвигатель ZF CeTrax мощностью 300 кВт.



Создание электробуса МАЗ обошлось недешево. Во время визита Лукашенко на полигон для испытания мобильных машин Объединенного института машиностроения гендиректора МАЗ Валерий Иванкович заявил (цитируется по sb.by):

— Сегодня цена опытного образца электробуса — порядка 420 тысяч евро. При выходе на серийность мы можем снизить ее до 350 тысяч евро. За счет технических решений по коробке передач, по электронике, за счет серийности мы получаем абсолютно конкурентную цену.

В ответ Александр Лукашенко поручил:

— 10 машин к маю следующего года. Посчитайте аккуратно цены и доложите мне, источники финансирования. Но к 9 мая следующего года 10 машин. Может, 12.


Напомним, первые белорусские электробусы были созданы на «Белкоммунмаше». Модели «Vitovt Electro» стали курсировать по Минску еще весной 2017 года.

Их цена также была внушительной – в районе 500 тысяч долларов. За эти деньги можно было купить три обычных автобуса.

Почему за создание электробусов решили взяться еще и на МАЗе и в чем целесообразность такого шага – не сообщается.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минский автомобильный завод объявил о создании своего первого электробуса – МАЗ 303Е10. Правда, в нем установлен немецкий электродвигатель ZF CeTrax мощностью 300 кВт.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ищут родственников советского солдата. Единственная зацепка – весточка из минского лагеря для военнопленных
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
06.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Вороновская газета
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика