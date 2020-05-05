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Медаль за отвагу передали родным ветерана ВОВ спустя 75 лет

05.05.2020 16:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Медаль за отвагу передали родным ветерана ВОВ спустя 75 лет

Спустя 75 лет награды находят своих героев. В Гродно сегодня передали родным ветерана Великой Отечественной войны Николая Манкевича медаль за отвагу. Всё это время она считалась утерянной. 

Награду приехал получать правнук героя. О подвиге предка в семье не знали. Николай Фомич не любил вспоминать о войне. Оказалось, в начале 45-го стрелок отличился в боях за освобождение Польши. В битве под Гдыней смог, несмотря на обстрел врага, обеспечить подразделение боеприпасами. Был удостоен медали за отвагу. Спустя какое-то время она исчезла. А обнаружилась случайно – житель одной из деревень нашел ее у себя на участке и передал в военкомат. Медаль долго пролежала в земле, сильно повреждена, ее пришлось реставрировать. А благодаря номеру на обороте установили имя обладателя – к сожалению, до этого дня он не дожил.

В семье эта медаль займет почетное место среди других наград стрелка Николая Манкевича – за его подвиги во время войны.

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Теги: Гродно
 
 
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Спустя 75 лет награды находят своих героев. В Гродно сегодня передали родным ветерана Великой Отечественной войны Николая Манкевича медаль за отвагу. Всё это время...
 
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