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Мероприятия и акции к юбилею Победы

05.05.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

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В преддверии 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне в городе Пинске продолжается патриотическая акция «Беларусь помнит. Помним каждого».

Фотографии с краткой информацией о погибших участниках ВОВ размещаются в официальных группах горисполкома в Telegram и ВКонтакте.

С 4 по 9 мая будут возложены цветы к памятникам, памятным знакам, могилам и местам массовых захоронений военнослужащих и жертв Великой Отечественной войны.

В этот период организована акция «Беларусь помнит. Солдаты Победы», в ходе которой активисты ОО «БРСМ» и творческие коллективы культуры города будут чествовать участников и инвалидов Великой Отечественной войны.

8 мая в 21.00 будет организовано возложение цветов к мемориальному комплексу «Памятник партизанам».

Праздничные мероприятия завершатся 9 мая в 10.00 у главного символа Победы города – Мемориального комплекса освободителям.

Пинчане и гости города могут принять участие в акциях и праздничных мероприятиях самостоятельно с соблюдением рекомендаций Министерства здравоохранения.

 
 
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В преддверии 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне в городе Пинске продолжается патриотическая акция «Беларусь помнит. Помним каждого». ...
 
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