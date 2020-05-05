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Осторожно, можно заплакать! Реакция мальчика на воссоединение с пропавшим котом расторгала Сеть
Источник материала: ОНТ
Кошки и собаки в большинстве случаев становятся полноценными членами семей. Вот почему многие переживают их пропажу очень тяжело.
Подобная ситуация произошла и с героями данного видео, питомец которых неожиданно пропал. Через семь месяцев рыжий кот самостоятельно вернулся домой. Родители запечатлеть на камеру реакцию своего сына на возвращение кота.
Мальчик, который души не чаял в питомце, не смог сдержать слёз после того, как увидел кота дома.
Трогательный видеоролик быстро стал вирусным. В Twitter она набрал более 4 млн просмотров.
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Кошки и собаки в большинстве случаев становятся полноценными членами семей. Вот почему многие переживают их пропажу очень тяжело. Подобная ситуация произошла и с...
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