Осторожно, можно заплакать! Реакция мальчика на воссоединение с пропавшим котом расторгала Сеть

Источник материала: ОНТ

Кошки и собаки в большинстве случаев становятся полноценными членами семей. Вот почему многие переживают их пропажу очень тяжело.

Подобная ситуация произошла и с героями данного видео, питомец которых неожиданно пропал. Через семь месяцев рыжий кот самостоятельно вернулся домой. Родители запечатлеть на камеру реакцию своего сына на возвращение кота.

Мальчик, который души не чаял в питомце, не смог сдержать слёз после того, как увидел кота дома.

Трогательный видеоролик быстро стал вирусным. В Twitter она набрал более 4 млн просмотров.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram