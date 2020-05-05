Памятники и обелиски благоустроила молодежь Ганцевщины

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Белорусский республиканский союз молодежи дал старт благотворительному проекту «Беларусь помнит. Никто не забыт, ничто не забыто» по благоустройству памятников и обелисков.

Главной целью проекта является обеспечение преемственности поколений посредством привлечения внимания молодежи к сохранению исторической памяти. Он направлен на благоустройство и наведение порядка на территории памятников, обелисков, братских могил неизвестных солдат, которые хранят историю конкретных людей, личностей, защищавших свою страну и подаривших современным поколениям мирное небо сегодня.

Так, волонтеры отряда «Доброе Сердце» первичной организации БРСМ учащиеся гимназии г. Ганцевичи навели порядок на месте захоронения мирных жителей на переулке Чехова (г.Ганцевичи).





Активисты первичной организации ОО «БРСМ» Ганцевичского профлицея оказали помощь в наведении порядка на приусадебном участке ветерана Великой Отечественной войны Курловича И.И.





Октябрята и пионеры Люсинского детсткого сада — средней школы имени Я. Коласа приняли активное участие в благоустройстве территории около обелиска погибнувшим односельчанам в годы Великой Отечественной войны.

Активисты БРСМ и пионерской дружины Раздяловичской средней школы навели порядок на территории вокруг памятника погибшим землякам и на месте расстрела мирных жителей.





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