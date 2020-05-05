ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Памятники и обелиски благоустроила молодежь Ганцевщины

05.05.2020 16:24 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Белорусский республиканский союз молодежи дал старт благотворительному проекту «Беларусь помнит. Никто не забыт, ничто не забыто» по благоустройству памятников и обелисков.

Главной целью проекта является обеспечение преемственности поколений посредством привлечения внимания молодежи к сохранению исторической памяти. Он направлен на благоустройство и наведение порядка на территории памятников, обелисков, братских могил неизвестных солдат, которые хранят историю конкретных людей, личностей, защищавших свою страну и подаривших современным поколениям мирное небо сегодня.

Так, волонтеры отряда «Доброе Сердце» первичной организации БРСМ учащиеся гимназии г. Ганцевичи навели порядок на месте захоронения мирных жителей на переулке Чехова (г.Ганцевичи).

Памятники и обелиски благоустроила молодежь Ганцевщины

Активисты первичной организации ОО «БРСМ» Ганцевичского профлицея оказали помощь в наведении порядка на приусадебном участке ветерана Великой Отечественной войны Курловича И.И.

Памятники и обелиски благоустроила молодежь Ганцевщины

Октябрята и пионеры Люсинского детсткого сада — средней школы имени Я. Коласа приняли активное участие в благоустройстве территории около обелиска погибнувшим односельчанам в годы Великой Отечественной войны.

Памятники и обелиски благоустроила молодежь Ганцевщины

Активисты БРСМ и пионерской дружины Раздяловичской средней школы навели порядок на территории вокруг памятника погибшим землякам и на месте расстрела мирных жителей.

Памятники и обелиски благоустроила молодежь Ганцевщины
Памятники и обелиски благоустроила молодежь Ганцевщины

(Visited 204 times, 204 visits today)

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский республиканский союз молодежи дал старт благотворительному проекту «Беларусь помнит. Никто не забыт, ничто не забыто» по благоустройству памятников...
 
Новости дня
Новости разные
 
Всемирная организация пляжного футбола переносит старт сезона международных соревнований
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
05.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика