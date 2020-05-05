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Ганцевчских абитуриентов приглашают поступать в лицей МЧС

05.05.2020 16:24 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Ганцевчских абитуриентов приглашают поступать в лицей МЧС

Топ-11 причин поступить в Лицей МЧС:

  1. Познакомиться с профессией спасателя.
  2. Приобрести навыки в области безопасности жизнедеятельности.
  3. Быть зачисленным в учреждения высшего образования силовых структур без вступительных испытаний и вне конкурса, при условии наличия в аттестате отметок 7 и выше баллов.
  4. Быть обеспеченным на протяжении 5-ти лет обучения проживанием, обмундированием, питанием, медицинским обслуживанием.
  5. Пользоваться обширной учебно-тренировочной базой (библиотекой, спортивным, тренажерным и борцовским залами, бассейном, плоскостными сооружениями, верёвочным городком, площадкой WorkOut, хоккейной площадкой, тиром, студией звукозаписи и др.).
  6. Добиться высоких результатов в различных видах спорта (пожарно-спасательный спорт, волейбол, самбо, футбол, стрельба, многоборье, плавание и др.).
  7. Обучаться по новейшим технологиям в оснащённых современным оборудованием учебных кабинетах.
  8. Овладеть навыками исследовательской деятельности.
  9. Найти верных друзей и испытать настоящее чувство товарищества.
  10. Развить свои творческие, актёрские, вокальные и хореографические способности.
  11. Стать участником и победителем международных, республиканских и областных соревнований, олимпиад, конференций, конкурсов.

Мы будем рады, если именно Вы поступите в наш Лицей МЧС и реализуете свой потенциал!

Ганцевчских абитуриентов приглашают поступать в лицей МЧС

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Теги: знакомства
 
 
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Топ-11 причин поступить в Лицей МЧС: Познакомиться с профессией спасателя. Приобрести навыки в области безопасности жизнедеятельности. Быть зачисленным в...
 
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