Ганцевчских абитуриентов приглашают поступать в лицей МЧС

Топ-11 причин поступить в Лицей МЧС:
- Познакомиться с профессией спасателя.
- Приобрести навыки в области безопасности жизнедеятельности.
- Быть зачисленным в учреждения высшего образования силовых структур без вступительных испытаний и вне конкурса, при условии наличия в аттестате отметок 7 и выше баллов.
- Быть обеспеченным на протяжении 5-ти лет обучения проживанием, обмундированием, питанием, медицинским обслуживанием.
- Пользоваться обширной учебно-тренировочной базой (библиотекой, спортивным, тренажерным и борцовским залами, бассейном, плоскостными сооружениями, верёвочным городком, площадкой WorkOut, хоккейной площадкой, тиром, студией звукозаписи и др.).
- Добиться высоких результатов в различных видах спорта (пожарно-спасательный спорт, волейбол, самбо, футбол, стрельба, многоборье, плавание и др.).
- Обучаться по новейшим технологиям в оснащённых современным оборудованием учебных кабинетах.
- Овладеть навыками исследовательской деятельности.
- Найти верных друзей и испытать настоящее чувство товарищества.
- Развить свои творческие, актёрские, вокальные и хореографические способности.
- Стать участником и победителем международных, республиканских и областных соревнований, олимпиад, конференций, конкурсов.
Мы будем рады, если именно Вы поступите в наш Лицей МЧС и реализуете свой потенциал!
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