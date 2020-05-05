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Низкий поклон от потомков героев. Вороновщина присоединилась к республиканской патриотической акции «Беларусь помнит. Помним всех»
05.05.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Сегодня в Вороновском районе началось возложение цветов и венков к памятникам воинской славы и воинским захоронениям времен Отечественной войны. Семьи-потомки солдат Великой Победы пришли к братской могиле в сквере г.п. Радуни, где похоронены 45 погибших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками воинов Красной Армии и партизан. В роду семей Микша и Черновицких помнят о подвиге дедов и прадедов.
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Низкий поклон от потомков героев. Вороновщина присоединилась к республиканской патриотической акции «Беларусь помнит. Помним всех»
Сегодня в Вороновском районе началось возложение цветов и венков к памятникам воинской славы и воинским захоронениям времен Отечественной войны. Семьи-потомки...
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