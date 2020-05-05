|
Юрий Караев об амнистии к 75-летию Победы: «Контроль за ними будет»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Депутаты приняли законопроект об амнистии к 75-летию Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Над документом работали несколько ведомств. Это Генпрокуратура, Министерство внутренних дел. По предварительным данным, от различных видов наказания освободят более 5000 осужденных, в том числе из мест лишения свободы – почти 2000 человек. Особенностью предстоящей амнистии является ее действие в отношении коррупционеров, а также тех, кто в возрасте до 18 лет совершил наркопреступления. Этим двум категориям возможно сокращение срока наказания на один год.
Юрий Караев, министр внутренних дел Беларуси:
Министр внутренних дел Юрий Караев, который представлял законопроект в Овальном зале, также отметил, что из-за сложной эпидемиологической ситуации временно приостановлено количество свиданий для осужденных. В качестве компенсирующей меры максимально предоставят возможность телефонных и видеозвонков.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Депутаты приняли законопроект об амнистии к 75-летию Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)