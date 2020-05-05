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Юрий Караев об амнистии к 75-летию Победы: «Контроль за ними будет»

05.05.2020 16:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Депутаты приняли законопроект об амнистии к 75-летию Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Караев об амнистии к 75-летию Победы: «Контроль за ними будет»

Над документом работали несколько ведомств. Это Генпрокуратура, Министерство внутренних дел. По предварительным данным, от различных видов наказания освободят более 5000 осужденных, в том числе из мест лишения свободы – почти 2000 человек. Особенностью предстоящей амнистии является ее действие в отношении коррупционеров, а также тех, кто в возрасте до 18 лет совершил наркопреступления. Этим двум категориям возможно сокращение срока наказания на один год.

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Юрий Караев об амнистии к 75-летию Победы: «Контроль за ними будет»

Юрий Караев, министр внутренних дел Беларуси:  
У нас очень сильная уголовно-исполнительная инспекция и надзор за всеми, кто или условно-досрочно освобожден. Любые под надзором. Эта инспекция, участковые, органы внутренних дел все их знают. И поэтому, конечно же, они первые объекты пристального наблюдения. Как они себя ведут социально, асоциально. И поэтому заброшенными и вольно себя совсем уже чувствующими они не будут. Какой-то такой гласный, негласный контроль за ними будет, и они будут чувствовать, не навязчивый, не оскорбительный, не унизительный, но все-таки.  

Юрий Караев об амнистии к 75-летию Победы: «Контроль за ними будет»

Министр внутренних дел Юрий Караев, который представлял законопроект в Овальном зале, также отметил, что из-за сложной эпидемиологической ситуации временно приостановлено количество свиданий для осужденных. В качестве компенсирующей меры максимально предоставят возможность телефонных и видеозвонков.    

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Новости Беларуси. Депутаты приняли законопроект об амнистии к 75-летию Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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