Мезин высказался о вратарях минского «Динамо»

Источник материала: Tut.by

Что мешает белорусским вратарям раскрыться? Они вообще способны играть на уровне КХЛ? Почему нам приходится обращаться к легионерам? Своим мнением на этот счет с «Трибуной» поделился Андрей «Скала» Мезин, отработавший минувший сезон в «Динамо» тренером вратарей и лучше других осведомленный о сильных и слабых сторонах подопечных. Приводим главное из интервью.



Фото: hawk.ru

— В Беларуси не хватает вратарей для «Динамо»?

— Нет, голкиперов много, но другой вопрос, позволяет ли уровень этих хоккеистов рассчитывать на результат, на что-то большое, чем «Динамо»? Для некоторых «зубры» — это предел мечтаний. Я даже видел это в прошлом сезоне у наших парней. И это, безусловно, нехорошо. Получается так, что, попадая в «Динамо», хоккеист достигает своей цели, успокаивается, и о каком-то прогрессе, движении вперед говорить не стоит.

Плюс надо понимать, что если бы в Беларуси был вратарь мирового уровня, то никто бы в «Динамо» не приглашал легионера. Наш парень был бы основным, первым номером, за его спиной находился бы молодой голкипер, который бы тоже получал какую-то игровую практику. Но у нас такого, к сожалению, нет.

Сейчас в «Динамо» есть легионеры, есть молодые белорусские вратари. Да, нашим парням не хватает игровой практики. Но если давать практику белорусу просто для развития, вы же понимаете, никакого результата в КХЛ клуб не добьется. В прошлом сезоне тренеры давали шанс всем, но, по большому счету, никто им не воспользовался. О чем мы тогда говорим?

Более того, я скажу, что сейчас в Беларуси открыта позиция первого номера, нет у нас откровенного лидера среди вратарей. У всех вратарей — и молодых, и более возрастных — есть шанс им стать. Вот только я не понимаю, почему никто из голкиперов не хочет им воспользоваться.

Еще один момент. Нужно заслужить право попасть в «Динамо». А кто из наших белорусов этого заслужил? Толопило, Осипков, Карнаухов, которые были в клубе в прошлом сезоне? И чем же они заслужили, что они сделали для того, чтобы играть за «Динамо»?

Возьмем Осипкова. Он что, до подписания контракта с «зубрами» был лучшим в чемпионате Беларуси, выступая за «Динамо-Молодечно» и «Юность»? Нет. Толопило? Так посмотрите, где он раньше играл («Беларусь U20» — Прим.).

Миша Карнаухов уже лет пять в «Динамо». Ему нужно играть. Миша — хороший парень, работящий, но мне кажется, что у него все-таки проблемы в голове. Карнаухов выглядит неплохо, хорошо обучен и физически, и тактически, находится в неплохой форме, но все равно не умеет выигрывать. В прошлом сезоне в шести матчах в КХЛ он вышел со старта — ни одной победы. Более того, в чемпионате Беларуси победил лишь однажды. Скажите, как мы можем тогда его выпускать за «Динамо» в КХЛ, если он не может стать лучшим в чемпионате Беларуси?

Большая проблема в белорусском хоккее состоит в том, что у нас игроки сразу из молодежки перепрыгивают в «Динамо». Мол, посмотрите, неплохой перспективный 18-летний вратарь — надо взять в «Динамо». В итоге парень все важные этапы развития карьеры пропускает. Право попасть в состав «зубров», повторюсь, нужно заслужить. Если ты все-таки попал туда и тебе представилась возможность, бери ее, покажи себя.

— Осипков в прошлом сезоне в «Динамо» получил меньше всего игрового времени: пять матчей, 21 пропущенная шайба, процент отраженных бросков — 84,7. Как охарактеризуете сезон в его исполнении?

— Думаю, Саша не показал того, что он может. Не знаю, в связи с чем. Может, волнение. Мое мнение, у Осипкова не самые лучшие физические кондиции, ему нужно стать более атлетичным. Наверное, этот момент плюс не вовремя полученная травма также помешали показать все, на что он способен. Да, помог обыграть «Спартак», но тогда вся команда играла здорово. Проигрывал топам? Так в КХЛ скидок нет — в Лиге все команды сильные.

— Что скажете о Никите Толопило: шесть матчей, 18 пропущенных шайб, процент отраженных бросков — 86,8?

— Вижу, что он прогрессирует. То, что было в начале года, и то, что есть в конце, — очевидно, прогресс имеется. Парень молодой, у него все впереди. Самое главное, чтобы Никита взялся за голову, не делал все из-под палки, а работал по собственному желанию.

— Игрок ленится на тренировках?

— Я бы так не говорил. Наверное, лучше сказать иначе: Никите нужно серьезнее относиться к каждой тренировке и к себе в частности. В профессиональном плане. Если ты хочешь быть профессионалом, будь им во всех аспектах — питании, тем более парень большой, нужно следить за весом, за физическими кондициями. В этом плане нужно еще потрудиться. Мы перед отпуском каждому дали программу, посмотрим через два месяца, кто как выполнил наши указания.

— Михаил Карнаухов в 12 матчах за «Динамо» пропустил 30 шайб, процент отраженных бросков — 88.

— Миша уже давно в лиге, и мы не смотрим на него как на молодого вратаря. Если брать по играм, то, по большому счету, выступал он неплохо. Но неплохо — этого недостаточно для такого вратаря, который уже пять лет в «Динамо». Плюс вы посмотрите, сколько он сыграл за «Динамо-Молодечно» в этом сезоне: 12 матчей, при этом была одержана одна победа. И это вратарь КХЛ! О чем мы говорим тогда?

Думаю, у Миши как раз проблема с психологией. Он играет неплохо, даже здорово, но в какой-то момент выпадает на две минуты — и все, игра, можно сказать, закончилась.

Он на какой-то момент теряет концентрацию. Может, начинает бояться за результат. Пытаюсь понять, в чем причина, как это исправить, но не могу найти ответы. При этом к Мише по тренировочному процессу никаких претензий, по тому, в какой форме он находится. Более того, мне даже приходилось ему запрещать ходить в зал, он мог перетренироваться. Думаю, у Миши проблемы именно с психологией. Но ты уже пять лет находишься в «Динамо», чего ты боишься?

— Дэнни Тэйлор стал худшим в КХЛ по проценту отраженных бросков — 86,7. За «Динамо» он провел 20 матчей, в которых пропустил 62 шайбы.

— Тэйлор подписал контракт с «Динамо» в ноябре, а до этого долгое время не играл. Да, тренировался, катался, но это совсем не то, тем более когда уже практически середина сезона, когда все клубы находятся в оптимальной форме. Тэйлору понадобилось немало времени, чтобы набрать физическую форму, обрести психологическую уверенность. Но для этого существует предсезонка.

Дэнни же оказался в «Динамо» в разгар игрового года, когда в клубе была не самая лучшая обстановка в том смысле, что было немного позитива. Вратарю нелегко в такой ситуации показать свои лучшие качества.

— Зачем «Динамо» нужен был такой сырой вратарь, которого еще необходимо доводить в середине сезона?

— Нам тогда нужен был твердый хороший второй номер. Никто не думал, что Тэйлор окажется основным. Но вы помните, как сложилась ситуация с Энротом. Наши вратари не тянули, у Йонаса были травмы. А в команде всегда нужны два сильных голкипера, равноценных. Во-первых, они конкурируют между собой, во-вторых, любой может выйти, когда надо, и сыграть для команды. Брали с таким расчетом. Но видите, как все обернулось.

Тэйлор попал в очень сложное положение. Понятно, он не показал свою лучшую игру, но в таких обстоятельствах, в которых он оказался, я даже не знаю, кто бы смог продемонстрировать свои лучшие качества. В разгар сезона, когда много негатива, когда команду трясет…

— Наконец, об Энроте. По нему сложилась странная ситуация. Швед провел 30 матчей за «Динамо», пропустил 90 шайб, процент отраженных бросков — 89,1. То есть он был лучшим в команде. Но почему же тогда с ним расстались в феврале?

— Сезон у него получился скомканным: он женился, вернулся в «Динамо», долго входил в сезон, мы не могли победить. Когда все пошло-поехало, случилась травма. Восстановился, снова вышел, начал играть, втягивался, но ситуация в турнирной таблице у нас была очень сложная.

Если же подводить черту под характеристикой Энрота, то могу сказать, что это вратарь мирового уровня. Просто у всех бывают взлеты и падения. Он хороший голкипер, многого добился в жизни, в карьере, но так сложилась ситуация. А сдал ли он по сравнению с прошлыми сезонами — не знаю, не могу сказать, потому что не следил за Энротом ранее.