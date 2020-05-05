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От 17 тысяч долларов. Узнали, почем в апреле покупали минские дома и как они выглядят

05.05.2020 16:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Согласно Реестру цен на земельные участки Государственного земельного кадастра, за апрель в столице было зарегистрировано 12 сделок купли-продажи с усадебной недвижимостью (данные только по одноквартирным жилым домам). REALTY.TUT.BY узнал, почем вообще сейчас покупают дома в Минске и где именно. Фото и цены — в материале.


Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Топ-3 дорогих домов

Несмотря на кризис и пандемию, люди потихоньку решают свои жилищные вопросы: за прошлый месяц в столице продали 12 частных домов. Самая высокая цена сделки была за дом, расположенный на улице Янтарной в коттеджной застройке Зацени. Коттедж площадью 1104 м² 2019 года постройки был продан за 610 тысяч рублей, или 235,6 тысячи долларов на момент сделки.


Изображение: скриншот с «Яндекс.Карты»

За коттедж на улице Аннаева в микрорайоне Слепянка покупатель заплатил 345,6 тысячи рублей, или 140 тысяч долларов на момент сделки. Дом площадью площадью 407,6 м² был сдан в эксплуатацию в 2007 году.


Изображение: скриншот с «Яндекс.Карты»

Деревянный дом (1967 года постройки) площадью 55,5 м² на улице Иркутской был продан за 258,4 тысячи рублей, или 109 тысяч долларов на момент сделки. Объект расположен в Северном поселке в Заводском районе столицы. Было время, когда его часть собирались снести, однако местным жителям удалось отстоять свои дома.


Изображение: скриншот с «Яндекс.Карты»

К слову, все три дома приобрели бизнесмены.

Топ-3 дешевых домов

Самый бюджетный объект апреля — дом на улице Сеченова, построенный в 1966 году и расположенный в Северном поселке. Площадь дома — 66,7 м². Цена — 41,5 тысячи рублей, или 17 тысяч долларов на момент сделки.


Изображение: скриншот с «Яндекс.Карты»

Дом 1964 года постройки, расположенный во 2-м переулке Никитина, был продан за 90 тысяч рублей, или 36,8 тысячи долларов на момент сделки. Дом деревянный, площадью 64,3 м². Объект расположен недалеко от Цнянского водохранилища, а также соседствует с улицей Кольцова, известной закрытой частной застройкой.


Изображение: скриншот с «Яндекс.Карты»

За 111,4 тысячи рублей, или 43 тысячи долларов, был продан дом в 4-м Орловском переулке, рядом с парком Дружбы народов. Площадь объекта — 58,9 м², год постройки — 1960-й.


Изображение: скриншот с «Яндекс.Карты»

В обзор не вошли объекты, в которых были проданы доли или суммы сделок были символическими. Мизерные суммы чаще всего указываются, когда сделка купли-продажи совершается между родственниками.

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Теги: Минск
 
 
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За прошлый месяц в столице было зарегистрировано 12 сделок купли-продажи частных домов. Узнали, почем их покупали.
 
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