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В Барановичах из прицепа автомобиля на ходу выскочил теленок. Видеофакт

05.05.2020 16:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

«Побег» животного из полуприцепа попал на видеорегистратор автомобиля, который ехал следом. Что стало с теленком, не известно.

В Барановичах из прицепа автомобиля на ходу выскочил теленок. Видеофакт

Фото: скриншот с видео

Необычное происшествие на дороге произошло вечером 3 мая на ул. Доменикана в Барановичах.

«Вчера на объездной Р2 из прицепа на ходу выпрыгнул теленок. Внимательней смотрите на впереди движущиеся транспортные средства. Могла быть и беда», – написал под видео Алексей Шугаев, который ехал следом и чей видеорегистратор заснял момент падения животного.

На кадрах видно, что микроавтобус, который вез теленка, развернулся после случившегося и стал возвращаться. Но что стало с животным, не известно.

– Про теленка не знаю. Хозяин развернулся и поехал за ним. За мной еще машины ехали, не видел, – пояснил Intex-press Алексей.

 
 
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  «Побег» животного из полуприцепа попал на видеорегистратор автомобиля, который ехал следом. Что стало с теленком, не известно. Фото: скриншот с видео Необычное...
 
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