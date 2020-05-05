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В Барановичах из прицепа автомобиля на ходу выскочил теленок. Видеофакт
05.05.2020 16:56 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
«Побег» животного из полуприцепа попал на видеорегистратор автомобиля, который ехал следом. Что стало с теленком, не известно.
Фото: скриншот с видео
Необычное происшествие на дороге произошло вечером 3 мая на ул. Доменикана в Барановичах.
«Вчера на объездной Р2 из прицепа на ходу выпрыгнул теленок. Внимательней смотрите на впереди движущиеся транспортные средства. Могла быть и беда», – написал под видео Алексей Шугаев, который ехал следом и чей видеорегистратор заснял момент падения животного.
На кадрах видно, что микроавтобус, который вез теленка, развернулся после случившегося и стал возвращаться. Но что стало с животным, не известно.
– Про теленка не знаю. Хозяин развернулся и поехал за ним. За мной еще машины ехали, не видел, – пояснил Intex-press Алексей.
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«Побег» животного из полуприцепа попал на видеорегистратор автомобиля, который ехал следом. Что стало с теленком, не известно. Фото: скриншот с видео Необычное...
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