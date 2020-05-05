В Барановичах из прицепа автомобиля на ходу выскочил теленок. Видеофакт

Источник материала: Виртуальный Брест

«Побег» животного из полуприцепа попал на видеорегистратор автомобиля, который ехал следом. Что стало с теленком, не известно.





Фото: скриншот с видео

Необычное происшествие на дороге произошло вечером 3 мая на ул. Доменикана в Барановичах.

«Вчера на объездной Р2 из прицепа на ходу выпрыгнул теленок. Внимательней смотрите на впереди движущиеся транспортные средства. Могла быть и беда», – написал под видео Алексей Шугаев, который ехал следом и чей видеорегистратор заснял момент падения животного.

На кадрах видно, что микроавтобус, который вез теленка, развернулся после случившегося и стал возвращаться. Но что стало с животным, не известно.

– Про теленка не знаю. Хозяин развернулся и поехал за ним. За мной еще машины ехали, не видел, – пояснил Intex-press Алексей.