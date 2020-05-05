Поляки задержали белорусскую фуру с контрабандой на рекордную сумму. Смотрите, что было в прицепе вместо гранул

Источник материала: Виртуальный Брест

По документам житель нашей страны должен был перевозить гранулы для топки котлов. Однако в ходе проверки выяснилось, что он перевозил контрабанду, оценочная стоимость которой превысила 12 миллионов злотых (почти $2,6 млн)!





Поляки задержали белорусскую фуру с контрабандой на $2,6 млн. Фото: KAS Podlaskie

Польские пограничники и сотрудники налоговой службы на польско-белорусском переходе в Бобровниках осмотрели белорусскую фуру, которая согласно документам, должна была быть загружена гранулами для отопления. Во время детальной проверки грузовика, которым управлял 51-летний белорусский гражданин, выяснилось, что в прицепе перевозилась контрабанда, пишет eska.pl .

Пограничникам и таможенникам понадобилось несколько часов, чтобы разгрузить и точно посчитать содержимое ящиков и мешков, где должны были быть гранулы. Полуприцеп содержал более 875 000 пачек сигарет с белорусскими акцизными марками. Общая сумма контрабанды составила 12 млн злотых.

В отношении белорусского водителя начато расследование. По решению суда мужчина задержан на три месяца. Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Это самая крупная контрабанда, задержанная на Подлясской границе.





Поляки задержали белорусскую фуру с контрабандой на $2,6 млн. Фото: KAS Podlaskie





Поляки задержали белорусскую фуру с контрабандой на $2,6 млн. Фото: KAS Podlaskie





Поляки задержали белорусскую фуру с контрабандой на $2,6 млн. Фото: KAS Podlaskie





Поляки задержали белорусскую фуру с контрабандой на $2,6 млн. Фото: KAS Podlaskie





Поляки задержали белорусскую фуру с контрабандой на $2,6 млн. Фото: KAS Podlaskie