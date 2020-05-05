ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Поляки задержали белорусскую фуру с контрабандой на рекордную сумму. Смотрите, что было в прицепе вместо гранул

05.05.2020 16:56 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

По документам житель нашей страны должен был перевозить гранулы для топки котлов. Однако в ходе проверки выяснилось, что он перевозил контрабанду, оценочная стоимость которой превысила 12 миллионов злотых (почти $2,6 млн)!

Поляки задержали белорусскую фуру с контрабандой на рекордную сумму. Смотрите, что было в прицепе вместо гранул

Поляки задержали белорусскую фуру с контрабандой на $2,6 млн. Фото: KAS Podlaskie

Польские пограничники и сотрудники налоговой службы на польско-белорусском переходе в Бобровниках осмотрели белорусскую фуру, которая согласно документам, должна была быть загружена гранулами для отопления. Во время детальной проверки грузовика, которым управлял 51-летний белорусский гражданин, выяснилось, что в прицепе перевозилась контрабанда, пишет eska.pl.

Пограничникам и таможенникам понадобилось несколько часов, чтобы разгрузить и точно посчитать содержимое ящиков и мешков, где должны были быть гранулы. Полуприцеп содержал более 875 000 пачек сигарет с белорусскими акцизными марками. Общая сумма контрабанды составила 12 млн злотых.

В отношении белорусского водителя начато расследование. По решению суда мужчина задержан на три месяца. Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Это самая крупная контрабанда, задержанная на Подлясской границе.

Поляки задержали белорусскую фуру с контрабандой на рекордную сумму. Смотрите, что было в прицепе вместо гранул

Поляки задержали белорусскую фуру с контрабандой на $2,6 млн. Фото: KAS Podlaskie

Поляки задержали белорусскую фуру с контрабандой на рекордную сумму. Смотрите, что было в прицепе вместо гранул

Поляки задержали белорусскую фуру с контрабандой на $2,6 млн. Фото: KAS Podlaskie

Поляки задержали белорусскую фуру с контрабандой на рекордную сумму. Смотрите, что было в прицепе вместо гранул

Поляки задержали белорусскую фуру с контрабандой на $2,6 млн. Фото: KAS Podlaskie

Поляки задержали белорусскую фуру с контрабандой на рекордную сумму. Смотрите, что было в прицепе вместо гранул

Поляки задержали белорусскую фуру с контрабандой на $2,6 млн. Фото: KAS Podlaskie

Поляки задержали белорусскую фуру с контрабандой на рекордную сумму. Смотрите, что было в прицепе вместо гранул

Поляки задержали белорусскую фуру с контрабандой на $2,6 млн. Фото: KAS Podlaskie

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  По документам житель нашей страны должен был перевозить гранулы для топки котлов. Однако в ходе проверки выяснилось, что он перевозил контрабанду, оценочная...
 
Новости дня
Новости разные
 
Банк развития поддержит производителей медицинских средств защиты и оборудования
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
05.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика