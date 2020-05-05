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Заместитель председателя Слуцкого райисполкома: Наведение порядка – дело общее

05.05.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Заместитель председателя Слуцкого райисполкома: Наведение порядка – дело общее

Приближается 75-летие Великой Победы. Подвиг освободителей невозможно переоценить и нельзя забыть. Благодаря им, мы живем в независимой стране, спокойно работаем и отдыхаем. Самое меньшее, что мы можем сегодня, – сохранять память, продолжать работу по восстановлению имен погибших.

В тех местах, где во время Великой Отечественной войны шли бои, погибли мирные жители и советские солдаты, защищавшие родную землю, установлены памятники и обелиски. В Слуцком районе 192 памятника, связанных с событиями Великой Отечественной войны, 126 воинских захоронений, 66 памятников воинской славы.

Специалистами отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Слуцкого райисполкома проводится поисковая работа. Благодаря банку данных «Мемориал», в 2020 году стало известно о 47 советских солдатах, погибших в годы Великой Отечественной войны в городе Слуцке. В преддверии Великой Победы память о них увековечили на мемориальном комплексе в Слуцке. Работники КУП «Слуцкое жилищно-коммунальное хозяйство» добавили инициалы и фамилии солдат на плиты.

Установлено примерно столько же фамилий солдат, погибших на территории района: в Лядно, Ленино, Козловичах, Селище, Огородниках и др. Поисковая работа по восстановлению имен погибших в годы войны продолжается.

Заместитель председателя Слуцкого райисполкома: Наведение порядка – дело общее

Наведение порядка – дело общее. Ежегодно предприятия, организации района, школьники наводят порядок на воинских захоронениях. К этой работе подключаются и неравнодушные жители нашего района (о них мы рассказывали на страницах газеты в предыдущие годы). Кто-то за собственные средства устанавливает памятник, кто-то просто приводит в порядок могилу неизвестного солдата. Согласитесь, благородный поступок.

Определенная работа проведена и в этом году в преддверии знаменательной даты – 75-летия Победы.

Иной раз читаешь в социальных сетях, что где-то возле мест захоронения не убран мусор или еще что-нибудь. И, как правило, об этом пишут люди, родственники которых там захоронены. Так вот хочется у них спросить, а что сделали вы, чтобы там был порядок? Почему вы ожидаете, что кто-то придет и все уберет. А вы будете созерцать? Да, проще в социальных сетях написать. А поднять бумажку, выгрести мусор… В этом и вся ваша память о родных, погибших в годы Великой Отечественной войны, весь ваш патриотизм. Ведь не словом, а делом надо доказывать, что никто не забыт и ничто не забыто.

Бесспорно, все захоронения должны быть в надлежащем состоянии. Поэтому, наводя там порядок, мы возвращаем священный долг тем, кто отдал свою жизнь за мирное небо.


Наталья Чернушевич,
заместитель председателя Слуцкого райисполкома
«Слуцкий край»

 
 
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Приближается 75-летие Великой Победы. Подвиг освободителей невозможно переоценить и нельзя забыть. Благодаря им, мы живем в независимой стране, спокойно работаем и...
 
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