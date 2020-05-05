Это безвкусица. Топ-5 сочетаний, которых не должно быть в вашем гардеробе

Источник материала: ОНТ

Следующие 5 сочетаний в одежде способны сразу выдать отсутствие вкуса. Мы расскажем о том, какие вещи нельзя носить вместе, а также о том, чем их заменить для того, чтобы образ получился стильным. Порой для этого достаточно одной детали.

1. Приталенный жакет и узкие джинсы

Узкие джинсы давно вышли из моды и считаются атрибутом ушедшей эпохи, тем более в сочетании с приталенным жакетом. Чтобы выглядеть стильно, выбирайте одежду свободного кроя: пиджак оверсайз с джинсами-бойфрендами. Если же вам хочется надеть жакет, то попробуйте заменить джинсы на юбку плиссе.





2. Мини-юбка и облегающая футболка

Избегайте данного сочетания, если вы не хотите выглядеть вульгарно. К тому же слишком облегающий верх может подчеркнуть выступающий живот или даже прибавить вам пару лишних килограммов. Обратите внимание на блузки-комбинации или же свободные рубашки. Они отлично сочетаются с короткой юбкой.





3. Короткий жакет и платье

Такой жакет никак не добавит серьёзности. Он может только испортить образ. Если вы хотите выглядеть по‑деловому, то лучше дополнить платье пиджаком классической длины.





4. Рваные джинсы и майка алкоголичка

Такой небрежный образ можно было назвать модным когда-то давно. Но сейчас это показатель безвкусицы. Придумать ситуацию, в которой джинсы с дырками и растянутая майка были бы уместны, довольно сложно. Лучше присмотреться к баллонам или прямым джинсам, а к ним добавить обычную базовую футболку.





5. Кружевная юбка с колготками

Кружевные юбки уже давно устарели. Данный предмет гардероба уже никак не спасёшь. Особенно нелепо такая лёгкая юбка выглядят с плотными колготками. Чтобы носить летние юбки, дождись тёплой погоды. В этом году присмотрись к моделям из денима или шёлковым юбкам в бельевом стиле.



