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Это безвкусица. Топ-5 сочетаний, которых не должно быть в вашем гардеробе

05.05.2020 17:14 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Это безвкусица. Топ-5 сочетаний, которых не должно быть в вашем гардеробе

Следующие 5 сочетаний в одежде способны сразу выдать отсутствие вкуса. Мы расскажем о том, какие вещи нельзя носить вместе, а также о том, чем их заменить для того, чтобы образ получился стильным. Порой для этого достаточно одной детали. 

1. Приталенный жакет и узкие джинсы

Узкие джинсы давно вышли из моды и считаются атрибутом ушедшей эпохи, тем более в сочетании с приталенным жакетом. Чтобы выглядеть стильно, выбирайте одежду свободного кроя: пиджак оверсайз с джинсами-бойфрендами. Если же вам хочется надеть жакет, то попробуйте заменить джинсы на юбку плиссе.


2. Мини-юбка и облегающая футболка

Избегайте данного сочетания, если вы не хотите выглядеть вульгарно. К тому же слишком облегающий верх может подчеркнуть выступающий живот или даже прибавить вам пару лишних килограммов. Обратите внимание на блузки-комбинации или же свободные рубашки. Они отлично сочетаются с короткой юбкой.


3. Короткий жакет и платье

Такой жакет никак не добавит серьёзности. Он может только испортить образ. Если вы хотите выглядеть по‑деловому, то лучше дополнить платье пиджаком классической длины.


4. Рваные джинсы и майка алкоголичка

Такой небрежный образ можно было назвать модным когда-то давно. Но сейчас это показатель безвкусицы. Придумать ситуацию, в которой джинсы с дырками и растянутая майка были бы уместны, довольно сложно. Лучше присмотреться к баллонам или прямым джинсам, а к ним добавить обычную базовую футболку.


5. Кружевная юбка с колготками

Кружевные юбки уже давно устарели. Данный предмет гардероба уже никак не спасёшь. Особенно нелепо такая лёгкая юбка выглядят с плотными колготками. Чтобы носить летние юбки, дождись тёплой погоды. В этом году присмотрись к моделям из денима или шёлковым юбкам в бельевом стиле.



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Следующие 5 сочетаний в одежде способны сразу выдать отсутствие вкуса. Мы расскажем о том, какие вещи нельзя носить вместе, а также о том, чем их заменить для того,...
 
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