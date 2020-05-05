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Почему все будущие семьи надо сажать на карантин
05.05.2020 17:20 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: yandex.ua
Этой весной мы с Линой собирались пожениться. Вступить, то есть, в брак. И тут здрасьте. Чума, ковид, эпидемия. Короче, пока не до свадьбы.
Чему я теперь несказанно рад. И вот почему, товарищи.
Признаюсь, были у меня легкие – легонькие такие – сомнения. Все-таки за плечами очень долгая жизнь и два брака. «Точно ли нужен третий?» – иногда я спрашивал осторожно себя. Нет, я сам Лине предложение сделал, с колечком Tiffany и всякими мимими – ну всё как положено. Но вот эти гнусные сомнения – они являлись иногда на рассвете. Хотя мы вместе уже давно.
Мужчина с бурным прошлым и должен сомневаться. Причем, думая не о себе большей частью – а об избраннице. Может, она потом глубоко пожалеет, колечко закопает в старых вещах, будет питаться успокоительным.
Ведь до того мы по сути встречались лишь вечерами и ненадолго утром. А так – работа, встречи, дела. Да, выходные, конечно, вместе. Ссорились, бывало. Иногда полдня не разговаривали.
И тут нас обрекли на жизнь вдвоем круглосуточно. Уже больше месяца так живем. Квартира однокомнатная, маленькая, не спрятаться. Еще и собачка породы чихуахуа. Бегает рядом.
«Ой, блин, – думал я в начале всей этой истории, – Ой, блин».
Как любой мужчина, которому очень за сорок, я склонен временами к мизантропии. Мне требуется личная изоляция, хотя бы на пару часов. Ведь почему мужчины уезжают на все эти рыбалки и сидят там с удочкой, в тишине? Да начхать им на рыбу. Они ловят не рыбу, а благословенное одиночество.
А тут – не вырваться. Да, в магазин на полчаса, но это если там долго решать – купить фундук или грецких орешков? Вот и всё.
Только после магазина я вприпрыжку спешу домой. Никуда не сворачивая, разве что быстро, в аптеку. Не потому что боюсь полиции и ареста. Потому что дома – Лина.
Потому что за этот месяц мы сроднились так, что друг без друга не можем дольше часа.
Карантин – спасибо ему! – избавил меня от сомнений. Теперь я знаю точно, что мы отличная пара. Я бы сказал, что мы идеальная пара, но вот беда: мы все-таки ссоримся. Например, я говорю, что буду мыть посуду. А Лина отвечает, что помоет она. «Нет, – сержусь. – Я буду! Я главный тут!». Лина хмурится, но уступает.
Или она хочет смотреть мелодраму вечером, а я – тупой боевик. Это страшный конфликт, это мучение, это трагедия. И тогда мы расходимся: она в комнате, я на кухне. Собачка бегает между нами, виляя хвостом, она не знает, куда ей пристроиться – то ли к Лине на кровать, то ли ко мне, в кресло.
…Когда-нибудь внуки спросят меня: «Где и когда ты был счастлив больше всего?». И я мог бы припомнить много чего. Как с друзьями в палатке под Геленджиком, как в Австралии на ночном пляже под Южным Крестом, как на Соловках с бутылкой водки под монастырской стеной… Но скорей всего я отвечу: больше всего я был счастлив в однушке, на карантине.
То есть медовый наш месяц случился до загса.
А теперь главный вывод, назидание для молодых, и даже не очень. Психологический тест.
Если собрались жениться – устройте себе карантин. Нет, месяц – это много, согласен. Хотя бы пару недель. Отпуск возьмите и запритесь. Две недели вдвоем, на маленькой жилплощади. С краткими выходами в магазин за едой. И всё станет ясно – получится ваш брак или нет. Вы либо разбежитесь потом, чертыхаясь и проклиная друг друга, либо сроднитесь так, что даже выбор платья на свадьбу не разлучит вас.
Любовь должна пережить карантин. Она либо умрет, либо станет бессмертной.
Аресений Беляков,
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Этой весной мы с Линой собирались пожениться. Вступить, то есть, в брак. И тут здрасьте. Чума, ковид, эпидемия. Короче, пока не до свадьбы.
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