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Герасименя об аккаунте в Instagram: «Стараюсь, хотя бы, раз в неделю сделать какой-либо пост»

05.05.2020 17:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Как Вы относитесь к социальным сетям, насколько Вы там активны?

Александра Герасименя, трёхкратный призёр Олимпийских игр (плавание):
На данный момент, это тоже необходимость. Это то, что охватило весь мир, и ты не можешь это игнорировать. Я подсоединилась в Instagram полтора года назад, хотя мой муж, уже все остальные там уже больше трёх лет.

Вадим Щеглов:
Сколько у Вас подписчиков?

Герасименя об аккаунте в Instagram: «Стараюсь, хотя бы, раз в неделю сделать какой-либо пост»

Александра Герасименя:
Не знаю. Может быть, и тысячи. Но  я не знаю, сколько сейчас. Я не слежу за этим ежедневно.

Вадим Щеглов:
Вы активно обновляете сторис?

Александра Герасименя:
Я стараюсь, чтобы, хотя бы, раз в неделю сделать какой-либо пост. Для меня это немножко тяжеловато, так как тоже не хватает времени. Я не люблю постить просто, чтобы запостить.

Герасименя об олимпийском «серебре»: «Помню, как доплывала, и помню эти мысли: «За папу, за маму, за всех»

Вадим Щеглов:
Это хорошо – раз в неделю. Бывает, люди каждый час что-то постят. Я считаю их бездельниками.

Александра Герасименя:
Значит, у них есть время, желание и, возможно, это их единственный заработок, вот в чём дело. Мне есть, как бы, чем заняться, у меня есть семья.

Если я одна с ребёнком, у меня есть всего лишь несколько часов в день, когда я, вообще, могу что-то сделать, потому что у меня ребёнок активный и он требует постоянного внимания, соответственно, я не могу сидеть в Интернете и, как бы, находиться в одном помещении. Плюс ещё, естественно, домашние дела, которые тоже нужно успеть сделать.

Да, Интернет нужен, это хорошо и для бизнеса, и для какого-то своего утверждения для многих, возможно, получение информации, понимание, какое течение сейчас, что необходимо обществу, но всё хорошо в меру.

Люди в материале: Александра Герасименя, Вадим Щеглов

 
 
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Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Как Вы относитесь к социальным сетям, насколько Вы там активны?
 
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