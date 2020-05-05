ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Мы выезжаем, звоним, они к нам выходят». Как проверяют белорусов, которые находятся на самоизоляции

05.05.2020 17:26 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сотрудники Минской области провели более 60 тысяч проверок соблюдения режима самоизоляции. Около 3 тысяч человек уже получили требование оставаться дома, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Мы выезжаем, звоним, они к нам выходят». Как проверяют белорусов, которые находятся на самоизоляции

«Мы выезжаем, звоним, они к нам выходят». Как проверяют белорусов, которые находятся на самоизоляции

Только в одном Березинском районе более 30 человек находятся в официальной самоизоляции. На нее отведено 14 дней. Согласно правилам, эти люди имеют право сходить в ближайший магазин или аптеку, вынести мусор. Причем обязательно в маске и перчатках. Если человек живет не один, тогда он должен находиться в отдельной комнате, пользоваться только своей посудой.

Сотрудники санэпиднадзора и милиции следят за тем, как жители Березинского района соблюдают самоизоляцию.

«Мы выезжаем, звоним, они к нам выходят». Как проверяют белорусов, которые находятся на самоизоляции

Ольга Жуковская, врач Центра гигиены и эпидемиологии Березинского района:
У нас есть списки. Сейчас работает две группы, потому что уже больше прибывших стало. Мы выезжаем, звоним, они к нам выходят, мы с ними общаемся. Это в пределах двух метров, мы с ними близко не контактируем. Используем средства индивидуальной защиты, то есть маски, перчатки, антисептики. Этим мы обеспечены, у нас есть в машинах. У милиции и у нас личные.

Семья из Витебска на самоизоляции: как только у сына появились признаки заболевания, мы быстренько все сориентировались

«Мы выезжаем, звоним, они к нам выходят». Как проверяют белорусов, которые находятся на самоизоляции

Во время каждой проверки специалисты интересуются самочувствием людей. Следует отметить, что жители Березинского района ответственно подходят к самоизоляции – нарушений пока не выявлено.

Кстати, точного графика работы мобильных групп нет. Проверка может проходить в любое время с 10 до 22 часов.

Люди в материале: Ольга жуковская

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Сотрудники Минской области провели более 60 тысяч проверок соблюдения режима самоизоляции. Около 3 тысяч человек уже получили требование...
 
Новости дня
Новости разные
 
Это безвкусица. Топ-5 сочетаний, которых не должно быть в вашем гардеробе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
05.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика