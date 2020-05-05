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Герасименя об олимпийском «серебре»: «Помню, как доплывала, и помню эти мысли: «За папу, за маму, за всех»
Источник материала: СТВ
Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Александра Герасименя, трёхкратный призёр Олимпийских игр (плавание):
Потом уже когда немножко отошла, увидела, что второе место. Конечно, приятно да. Это была моя первая медаль, хотела «золото», безусловно, но на тот момент я была рада, что у меня есть «серебро», и то, что я смогла показать, что, вообще, это реально и возможно завоевать для Беларуси.
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Герасименя об олимпийском «серебре»: «Помню, как доплывала, и помню эти мысли: «За папу, за маму, за всех»
Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Пик Вашей карьеры приходится на 2012 год. Лондон. Вы завоёвываете два...
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