Новости экономики за 05.05.2020

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Кого поддержит Банк развития новым выгодным кредитом, сколько гречки в 2020 году будет закуплено по госзаказу и когда можно бесплатно проконсультироваться у нотариуса?

С деловыми новостями наш экономический обозреватель Сергей Савицкий.

БЕЛОРУССКИЕ НЕФТЯНИКИ УСТАНОВИЛИ НОВЫЙ РЕКОРД СУТОЧНОЙ ПРОХОДКИ ПРИ БУРЕНИИ

Плюс 20 метров к предыдущему максимуму. Белорусские нефтяники установили очередной рекорд суточной проходки при бурении бокового ствола. Новая отметка – 255 метров.





Достижение зафиксировано в первый рабочий день мая на Речицком месторождении.

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