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Новости экономики за 05.05.2020

05.05.2020 17:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Кого поддержит Банк развития новым выгодным кредитом, сколько гречки в 2020 году будет закуплено по госзаказу и когда можно бесплатно проконсультироваться у нотариуса?

С деловыми новостями наш экономический обозреватель Сергей Савицкий.

БЕЛОРУССКИЕ НЕФТЯНИКИ УСТАНОВИЛИ НОВЫЙ РЕКОРД СУТОЧНОЙ ПРОХОДКИ ПРИ БУРЕНИИ

Плюс 20 метров к предыдущему максимуму. Белорусские нефтяники установили очередной рекорд суточной проходки при бурении бокового ствола. Новая отметка – 255 метров.

Новости экономики за 05.05.2020

Достижение зафиксировано в первый рабочий день мая на Речицком месторождении.

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Белорусские нотариусы будут консультировать бесплатно в мае

Люди в материале: Сергей Савицкий

 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Кого поддержит Банк развития новым выгодным кредитом, сколько гречки в 2020 году будет закуплено по госзаказу и когда можно бесплатно...
 
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