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Новости экономики за 05.05.2020
Источник материала: СТВ
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БЕЛОРУССКИЕ НЕФТЯНИКИ УСТАНОВИЛИ НОВЫЙ РЕКОРД СУТОЧНОЙ ПРОХОДКИ ПРИ БУРЕНИИ
Плюс 20 метров к предыдущему максимуму. Белорусские нефтяники установили очередной рекорд суточной проходки при бурении бокового ствола. Новая отметка – 255 метров.
Достижение зафиксировано в первый рабочий день мая на Речицком месторождении.
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Новости Беларуси. Кого поддержит Банк развития новым выгодным кредитом, сколько гречки в 2020 году будет закуплено по госзаказу и когда можно бесплатно...
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