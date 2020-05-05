Правительство Беларуси увеличило госзаказ на гречку в два раза

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Гречки будет с избытком. Правительство своим постановлением увеличило госзаказ на 2020 год в два раза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Если ранее его общий объем составлял 15 тысяч тонн, то теперь вырос до 30 тысяч. Соответственно, все облисполкомы, кроме Витебского, закупят по 6 тысяч тонн вместо 3 тысяч.









Напомним, ранее Минсельхозпрод сообщал, что наша страна уже в 2020 году откажется от импорта гречки и полностью обеспечит внутренний рынок крупой отечественного производства.