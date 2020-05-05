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Правительство Беларуси увеличило госзаказ на гречку в два раза
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Гречки будет с избытком. Правительство своим постановлением увеличило госзаказ на 2020 год в два раза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Если ранее его общий объем составлял 15 тысяч тонн, то теперь вырос до 30 тысяч. Соответственно, все облисполкомы, кроме Витебского, закупят по 6 тысяч тонн вместо 3 тысяч.
Напомним, ранее Минсельхозпрод сообщал, что наша страна уже в 2020 году откажется от импорта гречки и полностью обеспечит внутренний рынок крупой отечественного производства.
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Новости Беларуси. Гречки будет с избытком. Правительство своим постановлением увеличило госзаказ на 2020 год в два раза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
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