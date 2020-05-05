|
Звезды белорусского тенниса сыграют в Минске
Источник материала: ОНТМинске" class="one-news__figure-img">
Звезды белорусского тенниса Арина Соболенко, Александра Саснович и другие в ближайшие дни сыграют в Минске. Завтра стартует турнир «Беларус Иншуранс Кап».
Соревнования примет столичный Дворец тенниса. Игры проводятся в одиночном разряде у мужчин и у женщин. Сначала участники будут сражаться в групповом раунде. Его победители выйдут напрямую в финал. Поединки пройдут в укороченном формате — до 4 геймов в каждом сете. К сожалению, матчевые встречи состоятся без зрителей, а по ходу турнира будут соблюдаться максимальные меры безопасности. Всем спортсменам предстоит ежедневный медицинский осмотр, на корте будет присутствовать только один судья. Победители соревнований определятся в четверг.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Звезды белорусского тенниса Арина Соболенко, Александра Саснович и другие в ближайшие дни сыграют в Минске. Завтра стартует турнир «Беларус Иншуранс Кап»....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)