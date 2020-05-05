Звезды белорусского тенниса сыграют в Минске

Источник материала: ОНТ

Минске" class="one-news__figure-img">

Звезды белорусского тенниса Арина Соболенко, Александра Саснович и другие в ближайшие дни сыграют в Минске. Завтра стартует турнир «Беларус Иншуранс Кап».

Соревнования примет столичный Дворец тенниса. Игры проводятся в одиночном разряде у мужчин и у женщин. Сначала участники будут сражаться в групповом раунде. Его победители выйдут напрямую в финал. Поединки пройдут в укороченном формате — до 4 геймов в каждом сете. К сожалению, матчевые встречи состоятся без зрителей, а по ходу турнира будут соблюдаться максимальные меры безопасности. Всем спортсменам предстоит ежедневный медицинский осмотр, на корте будет присутствовать только один судья. Победители соревнований определятся в четверг.

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