Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси создали электромобиль-кабриолет, который может стать конкурентом Tesla, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Президент республики Александр Лукашенко уже посетил республиканский полигон для испытаний мобильных машин и оценил экспериментальный образец.

По словам разработчиков, этот родстер легкий и маневренный, относится к классу М1 и обладает улучшенными динамическими характеристиками.