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В Беларуси создали электромобиль-кабриолет

05.05.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси создали электромобиль-кабриолет, который может стать конкурентом Tesla, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Президент республики Александр Лукашенко уже посетил республиканский полигон для испытаний мобильных машин и оценил экспериментальный образец.

По словам разработчиков, этот родстер легкий и маневренный, относится к классу М1 и обладает улучшенными динамическими характеристиками.



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По словам разработчиков, этот родстер относится к классу М1 и обладает улучшенными динамическими характеристиками.
 
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