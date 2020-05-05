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«Вот это ножки у Аллы!»: Алла Пугачёва в мини восхитила Интернет своей стройностью

05.05.2020 17:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Вот это ножки у Аллы!»: Алла Пугачёва в мини восхитила Интернет своей стройностью

43-летний юморист недавно опубликовал забавный семейный ролик, в котором Максим Галкин и Алла Пугачёва веселились с детьми.

Звездная семья проводит время в изоляции в своём загородном поместье. Шестилетние двойняшки Лиза и Гарри очень активно готовятся к школе. Они занимаются языками, рисованием, пением, а также развлекаются. 

Недавно юморист Максим Галкин показал на видео, как вся семья веселится в своём доме. Артисты с детьми находились в домашней студии со сценой и танцором. В кадре резвились дети и внезапно появилась 71-летняя Алла Пугачёва в синем мини-платье.

Поклонники высоко оценили видео, опубликованное юмористом. «Очень классно», «Круто получилось», «Вот это ножки у Аллы!», «Лиза оторва», - комментировали фолловеры Галкина.


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43-летний юморист недавно опубликовал забавный семейный ролик, в котором Максим Галкин и Алла Пугачёва веселились с детьми. Звездная семья проводит время в...
 
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