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«Вот это ножки у Аллы!»: Алла Пугачёва в мини восхитила Интернет своей стройностью
Источник материала: ОНТ
43-летний юморист недавно опубликовал забавный семейный ролик, в котором Максим Галкин и Алла Пугачёва веселились с детьми.
Звездная семья проводит время в изоляции в своём загородном поместье. Шестилетние двойняшки Лиза и Гарри очень активно готовятся к школе. Они занимаются языками, рисованием, пением, а также развлекаются.
Недавно юморист Максим Галкин показал на видео, как вся семья веселится в своём доме. Артисты с детьми находились в домашней студии со сценой и танцором. В кадре резвились дети и внезапно появилась 71-летняя Алла Пугачёва в синем мини-платье.
Поклонники высоко оценили видео, опубликованное юмористом. «Очень классно», «Круто получилось», «Вот это ножки у Аллы!», «Лиза оторва», - комментировали фолловеры Галкина.
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43-летний юморист недавно опубликовал забавный семейный ролик, в котором Максим Галкин и Алла Пугачёва веселились с детьми. Звездная семья проводит время в...
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