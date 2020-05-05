Они друг друга понимают: Путин наградил Ким Чен Ына медалью





О соответствующем указе сообщило в Facebook российское посольство в Северной Корее.





Отмечается, что северокорейский лидер награжден за большой личный вклад в увековечение памяти погибших и погребенных на территории КНДР советских граждан, а также проявленную заботу о сохранности захоронений и мемориалов.





Посол России в КНДР Александр Мацегора передал награду Министру иностранных дел республики Ли Сон Гвону 5 мая во Дворце съездов Мансудэ.





Первый визит Ким Чен Ына в Россию состоялся в конце апреля 2019 года. Встреча с российским президентом Владимиром Путиным прошла 25 апреля во Владивостоке.





Лидеры более двух часов общались в закрытом от прессы режиме. Путин назвал встречу «достаточно обстоятельной», а Ким — «содержательной».