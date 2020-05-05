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В Гродно на женщину напали бывшие сожители и потребовали вернуть долги

05.05.2020 17:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Гродно двое мужчин напали на женщину с целью вернуть свои деньги.

Как сообщает МВД Беларуси, днём 24 апреля подозреваемые схватили 48-летнюю местную жительницу, затолкали её в автомобиль и вывезли за город. Там нападавшие избили потерпевшую, требуя вернуть долги.

Когда женщина написала расписку о возврате денег, гражданку вернули в город и высадили возле автозаправки. О произошедшем стало известно милиционерам. 45-летний и 59-летний жители Гродненского района были задержаны по горячим следам.

В Гродно на женщину напали бывшие сожители и потребовали вернуть долги
Фото: МВД Беларуси 

Выяснилось, что оба мужчины ранее сожительствовали с потерпевшей. Один из них оформил на себя кредит и отдал наличность женщине, а у другого она сняла деньги с банковской карточки. Подозреваемые хотели вернуть свои средства. Фигуранты связались друг с другом в соцсети и договорились о преступлении.

Возбуждено уголовное дело за принуждение к выполнению обязательств. Один из мужчин ранее привлекался к административной ответственности за распитие спиртного в общественном месте.

На прошлой неделе в Толочинском районе произошло нападение на девушку в лесу. Нападавший связал её и ограбил – подробнее здесь

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Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. В Гродно двое мужчин напали на женщину с целью вернуть свои деньги. Как сообщает МВД Беларуси, днём 24 апреля подозреваемые схватили 48-летнюю...
 
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