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В Гродно на женщину напали бывшие сожители и потребовали вернуть долги
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Гродно двое мужчин напали на женщину с целью вернуть свои деньги.
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Когда женщина написала расписку о возврате денег, гражданку вернули в город и высадили возле автозаправки. О произошедшем стало известно милиционерам. 45-летний и 59-летний жители Гродненского района были задержаны по горячим следам.
Выяснилось, что оба мужчины ранее сожительствовали с потерпевшей. Один из них оформил на себя кредит и отдал наличность женщине, а у другого она сняла деньги с банковской карточки. Подозреваемые хотели вернуть свои средства. Фигуранты связались друг с другом в соцсети и договорились о преступлении.
Возбуждено уголовное дело за принуждение к выполнению обязательств. Один из мужчин ранее привлекался к административной ответственности за распитие спиртного в общественном месте.
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Новости Беларуси. В Гродно двое мужчин напали на женщину с целью вернуть свои деньги. Как сообщает МВД Беларуси, днём 24 апреля подозреваемые схватили 48-летнюю...
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