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Похолодает и пройдут дожди: прогноз погоды на 6 мая

05.05.2020 18:02 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Похолодает и пройдут дожди: прогноз погоды на 6 мая

В стране сохраняется умеренно теплая, но влажная погода. В ближайшие дни ситуация за окном существенно не изменится. А вот во второй половине недели похолодает.

Завтра, 6 мая, погоду будут определять активные атмосферные фронты южного циклона с центром над Центральными регионами России. Двигаясь с юго-запада на северо-восток, они несут в нашу страну влажные воздушные массы. Будьте готовы к ливням, грозам и порывистому ветру.

В среду – облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди, ночью в западных районах, а днем по северо-западу – сильные осадки. Днем в отдельных районах прогремят грозы. Влажность до 90%. Ветер северо-западный, северный умеренный, при грозах порывистый. Атмосферное давление будет падать.

К восьми утра температура воздуха составит от +5°C в Брестской области до +14°C по Витебской. В центре около +10°C и. Но с учетом влажности и ветра по ощущениям будет немного прохладнее. В середине дня воздух прогреется – от +9°C в западных регионах до +16°C по юго-востоку, при прояснениях на пару градусов теплее. К вечеру температура немного понизится, и составит от +9°C по юго-западу до +14°C градусов по юго-востоку.

В четверг – при сплошной облачности – временами будут проходить дожди: от умеренных до сильных, возможны грозы. Ветер северный порывистый, при грозах сильный порывистый. Температура воздуха ночью +2°C…+9°C, днем от +9°C по северо-западу до +16°C. А вот в последний рабочий день на этой неделе, с ростом атмосферного давления, погода начнет улучшаться. Дожди – лишь по юго-востоку. Но станет прохладнее, в ночные часы при прояснениях возможны заморозки до -3°C, днем +10°C…+17°C. Ветер северный.

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В стране сохраняется умеренно теплая, но влажная погода. В ближайшие дни ситуация за окном существенно не изменится. А вот во второй половине недели похолодает....
 
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