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Главной звезде белорусского тенниса - всего 22. Посмотрите, как быстро повзрослела Арина Соболенко

05.05.2020 18:04 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Арина Соболенко занимает 11-е место в рейтинге WTA и является лучшей из белорусских теннисисток прямо сейчас. Сегодня ей исполняется 22 года. По этому случаю SPORT.TUT.BY вспоминает, как Арина менялась и за считаные годы превратилась из озорного подростка в яркую и женственную леди.

Именно так будущая звезда белорусского тенниса выглядела в 2014 году. Обычный подросток, который пока только мечтал коллекционировать теннисные титулы:


Источник: инстаграм Арины Соболенко

Дальше несколько фотографий 16-летней Соболенко: длинноволосой, милой, но уже очень целеустремленной.


Источник: инстаграм Арины Соболенко

Источник: инстаграм Арины Соболенко

Источник: инстаграм Арины Соболенко

Встречаем звезду белорусского тенниса версии 2018 года. В руках у Арины — приз за победу в турнире Connecticut Open. А подпись под фото лаконичная, но четкая: «Этот день я буду помнить всю жизнь. Следующий шаг — US Open».


Источник: инстаграм Арины Соболенко

Это ноябрь 2018-го и новый образ теннисистки. «Перемен требуют наши сердца», — написала в комментарии Арина.


Источник: инстаграм Арины Соболенко

Год 2019-й: много переездов, турниров и все больше смелых фото в инстаграме. Впрочем, раскрепощенность если и сказалась на спорте, то только позитивно. «Не переживайте, мои дорогие, я вся в теннисе», — такими подписями теперь сопровождает пляжные снимки повзрослевшая белоруска.


Источник: инстаграм Арины Соболенко

Источник: инстаграм Арины Соболенко

Источник: инстаграм Арины Соболенко

А вот и Арина Соболенко в 2020-м. Весну она внепланово проводит в Минске. Во время пандемии Арина много тренируется в Беларуси (и даже по случаю дня рождения тренировку она не отменила).

В свои двадцать с небольшим Арина очень хороша, женственна и на всякий случай предупреждает окружающих: «22 — это вам не шуточки!»


Источник: инстаграм Арины Соболенко

Источник: инстаграм Арины Соболенко

Источник: инстаграм Арины Соболенко

Источник: инстаграм Арины Соболенко

Источник: инстаграм Арины Соболенко

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Теги: Минск
 
 
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Арина Соболенко занимает 11 место в рейтинге WTA и является лучшей из белорусских теннисисток прямо сейчас. Сегодня ей исполняется 22 года.
 
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