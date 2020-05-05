|
Андрей Костицын покинул минское "Динамо" - слишком дорогой для клуба
Источник материала: Партизан
ХК "Динамо-Минск" принял решение не продлевать контракт с 35-летним нападающим клуба Андреем Костицыным.
"Андрей Костицын покинул "Динамо-Минск", - говорится в сообщении клуба.
Генеральный директор "Динамо-Минск" Дмитрий Басков назвал причиной ухода Костицына бюджет клуба.
"У нас нет возможности удержать одного из лидеров белорусского хоккея. Мы не можем оперировать конкретными суммами и брать на себя гарантии не только по контракту Андрея, но и по соглашениям с другими ведущими игроками.
Прямо сейчас вопрос о бюджете крайне негативно сказывается на нашей селекционной компании в целом", - приводятся слова Баскова в твиттере клуба.
Между тем Костицын провел в составе "зубров" два чемпионата, сыграл 110 матчей, в которых забросил 31 шайбу и отдал 31 результативную передачу.
"В обоих сезонах нападающий становился вторым бомбардиром команды, а в этом году выводил ее на лед с капитанской нашивкой", — сообщает официальный сайт "Динамо".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ХК "Динамо-Минск" принял решение не продлевать контракт с 35-летним нападающим клуба Андреем Костицыным.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)