







"Андрей Костицын покинул "Динамо-Минск", - говорится в сообщении клуба.





Генеральный директор "Динамо-Минск" Дмитрий Басков назвал причиной ухода Костицына бюджет клуба.





"У нас нет возможности удержать одного из лидеров белорусского хоккея. Мы не можем оперировать конкретными суммами и брать на себя гарантии не только по контракту Андрея, но и по соглашениям с другими ведущими игроками.





Прямо сейчас вопрос о бюджете крайне негативно сказывается на нашей селекционной компании в целом", - приводятся слова Баскова в твиттере клуба.





Между тем Костицын провел в составе "зубров" два чемпионата, сыграл 110 матчей, в которых забросил 31 шайбу и отдал 31 результативную передачу.





"В обоих сезонах нападающий становился вторым бомбардиром команды, а в этом году выводил ее на лед с капитанской нашивкой", — сообщает официальный сайт "Динамо".