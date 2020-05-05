ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Андрей Костицын покинул минское "Динамо" - слишком дорогой для клуба

05.05.2020 18:12 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

ХК "Динамо-Минск" принял решение не продлевать контракт с 35-летним нападающим клуба Андреем Костицыным.



"Андрей Костицын покинул "Динамо-Минск", - говорится в сообщении клуба.

Генеральный директор "Динамо-Минск" Дмитрий Басков назвал причиной ухода Костицына бюджет клуба. 

"У нас нет возможности удержать одного из лидеров белорусского хоккея. Мы не можем оперировать конкретными суммами и брать на себя гарантии не только по контракту Андрея, но и по соглашениям с другими ведущими игроками.

 Прямо сейчас вопрос о бюджете крайне негативно сказывается на нашей селекционной компании в целом", - приводятся слова Баскова в твиттере клуба.

Между тем Костицын провел в составе "зубров" два чемпионата, сыграл 110 матчей, в которых забросил 31 шайбу и отдал 31 результативную передачу. 

"В обоих сезонах нападающий становился вторым бомбардиром команды, а в этом году выводил ее на лед с капитанской нашивкой", — сообщает официальный сайт "Динамо".
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ХК "Динамо-Минск" принял решение не продлевать контракт с 35-летним нападающим клуба Андреем Костицыным.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гродно на женщину напали бывшие сожители и потребовали вернуть долги
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
05.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика