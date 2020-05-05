Источник материала: ОНТ

Сегодня состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России. Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили весь спектр наиболее актуальных вопросов двухсторонних отношений.

В том числе речь шла о подготовительных мероприятиях празднования 75-летия Великой Победы, взаимодействия в рамках интеграционных структур (в частности, отдельные кадровые вопросы по линии Союзного государства). Александр Лукашенко рассказал российскому коллеге о подготовке Парада к 75-летию Победы и ситуации в Беларуси в целом. Главы государств обменялись информацией относительно мер, которые предпринимаются в двух странах для борьбы с эпидемией.

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