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«У меня очень извращённые вкусы»: беларусов на улицах расспросили, чем они занимаются в байнете

05.05.2020 18:20 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Поздравляем! Доменной зоне .BY исполнилось 26 лет: она официально появилась 5 мая 1994 года. В эту честь hoster.by – провайдер облачных решений и хостинга – уехал из Минска и поспрашивал беларусов на улицах, что они знают о байнете и для чего им пользуются. 

Как ни странно, но среди опрошенных людей многие затруднились объяснить, что значит слово «байнет». Кто-то говорил, что никакой интернет не нужен: «У меня свое радио местное и телевизор. Все объясняют по тем восьми каналам, которые я смотрю». Другие герои ролика все-таки сумели отыскать пользу байнета: одним он нужен для работы, другим – чтобы узнать, чем поливать лук, если он желтеет. Ну и родственникам позвонить. А, и расписание транспорта посмотреть.

Зато респонденты почти синхронно с горечью вспомнили, как долго раньше грузились страницы: за то время можно было успеть прожить отдельную жизнь. «Надо было иметь терпение, чтобы скачать одну песню. Два часа, но это того стоило», – призналась одна из опрошенных девушек. На вопрос, что же это за песня, достойная таких жертв, она ответила: «У меня очень извращенные вкусы».

Читайте по теме: «UIN’ы из аськи даже печатали на визитках». Где мы все чатились в эпоху до Facebook и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
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Поздравляем! Доменной зоне .BY исполнилось 26 лет: она официально появилась 5 мая 1994 года. В эту честь hoster.by – провайдер облачных решений и хостинга – уехал из...
 
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