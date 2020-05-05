Отдел занятости населения в Кобрине организует обучение безработных граждан, имеющих инвалидность

Отдел занятости населения г.Кобрина организует обучение безработных граждан, имеющих инвалидность по профессии «оператор ЭВМ (ПЭВМ) со знанием программы 1С: бухгалтерия».
Место обучения: УО «Кобринский государственный профессиональный лицей сферы обслуживания».
Ориентировочный срок обучения: 4-4,5 месяцев.
Форма обучения: дневная.
Источник финансирования: средства бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь.
За справками обращаться: г. Кобрин, ул. Суворова, 25, кабинет 413, телефон 2 -73-36.
По информации