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Пройти репетиционное тестирование онлайн можно будет с 19 мая на сайте РИКЗ

05.05.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Пройти репетиционное тестирование онлайн можно будет с 19 мая на сайте РИКЗ

С 19 мая репетиционное тестирование (РТ) можно будет пройти онлайн на сайте Республиканского института контроля знаний, сообщили БЕЛТА в РИКЗ.

В связи с эпидемиологической обстановкой многие пункты проведения репетиционного тестирования отменили запланированные ранее на май сеансы РТ. «С 19 мая всем желающим будет предоставлена возможность принять участие в третьем этапе репетиционного тестирования в электронном формате в онлайн-режиме на сайте РИКЗ», — проинформировали в институте.

Для участия в РТ абитуриентам будет необходимо, как и ранее, зарегистрироваться в своем личном кабинете на сайте РИКЗ. «При регистрации можно будет воспользоваться одной или несколькими свободными оплатами, которые были возвращены при отмене ранее запланированных сеансов репетиционного тестирования, или произвести оплату посредством системы «Расчет» (ЕРИП)», — пояснили в РИКЗ.

Репетиционное тестирование организуется по 15 учебным предметам за курс общего среднего образования: русский язык, белорусский язык, физика, математика, химия, биология, иностранный язык (английский, немецкий, испанский, французский, китайский), история Беларуси, обществоведение, география, всемирная история (новейшее время).

https://www.belta.by/

 
 
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С 19 мая репетиционное тестирование (РТ) можно будет пройти онлайн на сайте Республиканского института контроля знаний, сообщили БЕЛТА в РИКЗ. В связи с...
 
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