|
«Белпочта» предлагает 9 мая бесплатно отправить открытку ветерану
05.05.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
УП «Белпочта» 9 мая проведет акцию «Отправь весточку ветерану», сообщили
В этот день в некоторых отделениях связи каждый желающий сможет приобрести почтовые карточки и подписать их в адрес ветеранов. Сотрудники «Белпочты» бесплатно доставят их по всей республике.
В Минске акция пройдет с 15.00 до 17.00 на почтамте (пр.Независимости, 10). В целом по стране получить и подписать открытки можно более чем в 30 отделениях.
Принять участие в акции могут только физические лица.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
УП «Белпочта» 9 мая проведет акцию «Отправь весточку ветерану», сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия. В этот день в некоторых отделениях связи каждый...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)