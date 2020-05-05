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«Белпочта» предлагает 9 мая бесплатно отправить открытку ветерану

05.05.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

«Белпочта» предлагает 9 мая бесплатно отправить открытку ветерану

УП «Белпочта» 9 мая проведет акцию «Отправь весточку ветерану», сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

В этот день в некоторых отделениях связи каждый желающий сможет приобрести почтовые карточки и подписать их в адрес ветеранов. Сотрудники «Белпочты» бесплатно доставят их по всей республике.

В Минске акция пройдет с 15.00 до 17.00 на почтамте (пр.Независимости, 10). В целом по стране получить и подписать открытки можно более чем в 30 отделениях.

Принять участие в акции могут только физические лица.

https://www.belta.by/

 
Теги: Минск
 
 
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УП «Белпочта» 9 мая проведет акцию «Отправь весточку ветерану», сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия. В этот день в некоторых отделениях связи каждый...
 
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