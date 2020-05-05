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Пятилетний мальчик угнал автомобиль и отправился в другой город

05.05.2020 18:34 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пятилетний мальчик угнал автомобиль и отправился в другой город

Пятилетний мальчик взял автомобиль родителей и проехал на нем несколько километров, пока его не остановила полиция. Инцидент произошел в американском городе Огден, штат Юта, сообщает CBS News.

По словам полицейского Рика Моргана, который и остановил ребенка, он заметил автомобиль, который двигался по странной траектории. Мужчина решил, что водителю нужна медицинская помощь, и включил сигнальные огни, чтобы водитель отреагировал. Однако реакции не последовало. Полицейский запустил сирену, и автомобиль остановился.

За рулем оказался пятилетний мальчик Адриан. Он сидел на краю сиденья, чтобы доставать на педали. Мальчик сказал, что собрался навестить сестру в Калифорнии. Он признался, что хочет купить там Lamborghini и показал, сколько у него есть денег – $3.

Полицейский связался с родителями Адриана, чтобы они забрали сына и машину. Оказалось, что мальчик сел в автомобиль, пока взрослых не было дома. За Адрианом должна была присматривать его старшая сестра, которая уснула. По словам родственников, мальчик ранее ни разу не сидел за рулем, и они понятия не имеют, как он смог достать ключи, завести машину и проехать несколько километров.

Фото: twitter.com/UTHighwayPatrol 

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Пятилетний мальчик взял автомобиль родителей и проехал на нем несколько километров, пока его не остановила полиция. Инцидент произошел в американском городе...
 
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