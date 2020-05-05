|
Огромная надпись и фонарики для зрелищности. 700 брестских десантников поздравили ветеранов флешмобом
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Бресте военные решили нестандартно поздравить ветеранов со знаменательной датой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К масштабному флешмобу присоединились более 700 военнослужащих 38-й десантно-штурмовой бригады.
Безупречная строевая подготовка позволила собрать надпись, которую можно прочитать с высоты птичьего полета. Пять дней ушло у военных на подготовку. Сперва продумывали каждый элемент, его символичность. Затем – сложные дневные и ночные съемки. Фонарики для большей зрелищности. Понадобилось два дня дневных репетиций, чтобы повторить каждое действие даже с закрытыми глазами.
Дмитрий Белецкий, офицер 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады:
Дневную часть снимали в героической Цитадели. Военнослужащие собрали символичные надписи и исполнили песню «День Победы». Все это объединят в один видеоклип. Увидеть его можно будет в праздничном эфире телеканалов и в интернете.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Огромная надпись и фонарики для зрелищности. 700 брестских десантников поздравили ветеранов флешмобом
Новости Беларуси. В Бресте военные решили нестандартно поздравить ветеранов со знаменательной датой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К масштабному...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)