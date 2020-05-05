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Самому старшему участнику – 93 года. На площади Победы торжественно поздравили ветеранов с наступающим 9 Мая
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. По всей стране в эти дни вспоминают подвиги военных лет и отдают дань памяти павшим воинам, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Несмотря на преклонный возраст, пять ветеранов района присутствовали на торжестве. Самому старшему участнику – 93 года.
Возле мемориальных досок героям Победы символично вручили юбилейные медали и небольшие памятные подарки. Руководство района, депутаты и молодежь поздравили ветеранов с праздником. В финале церемонии прозвучала музыкальная композиция.
Виктор Костко, ветеран Великой Отечественной войны:
Валерий Вороницкий, глава Администрации Партизанского района:
Ветеранам оказаны пособия в общем размере 196 тысяч 800 белорусских рублей.
Всего же только в Партизанском районе к празднику Победы юбилейные медали получат более 200 ветеранов.
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Самому старшему участнику – 93 года. На площади Победы торжественно поздравили ветеранов с наступающим 9 Мая
Новости Беларуси. По всей стране в эти дни вспоминают подвиги военных лет и отдают дань памяти павшим воинам, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. ...
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