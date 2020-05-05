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Верховный суд Израиля решает политическую судьбу Нетаньяху

05.05.2020 18:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Верховном суде Израиля начались обсуждения, касающиеся дальнейшей судьбы премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху: суду предстоит решить, можно ли позволить премьеру, против которого выдвинуты уголовные обвинения, сформировать правительство, сообщает Associated Press.

Решение, которое будет принято судом в течение недели, может превратиться в водораздел в истории Израиля.

Если суд не позволит Нетаньяху вернуться на очередной срок, это почти наверняка приведет к беспрецедентным четвертым выборам подряд немного более, чем за один год и вызовет гнев, возможно, яростную реакцию его сторонников, которые могут обвинить суд в неподобающем политическом вмешательстве.

Если же суд примет решение в пользу израильского премьера, этот шаг будет рассмотрен критиками израильского премьера как дальнейшее ослабление страны хрупкими демократическими институтами и победу Нетаньяху, основанную на избежании судебного преследования.

«Верховный суд столкнулся со своим самым важным вердиктом... Верховный суд может оставить свое название в поколениях благодаря смелому решению одного момента. С другой стороны, если суд сделает выбор в пользу юридических тонкостей, независимо от того, под какими замысловатыми предлогами, он тоже будет раздавлен в дальнейшем», - написал в издании Haaretz один из самых ярых критиков Нетаньяху, экс-премьер Израиля Эхуд Барак.
 
 
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В Верховном суде Израиля начались обсуждения, касающиеся дальнейшей судьбы премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху: суду предстоит решить, можно ли позволить...
 
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