Брестские десантники организовали флешмоб к юбилею Победы

Источник материала: ОНТ

Брестские десантники решили эффектно поздравить ветеранов с юбилеем Победы и организовали для них флешмоб.

На площади церемониалов в Брестской крепости выстроилась почти вся 38 бригада – это 700 человек. Под аккомпанемент оркестра военнослужащие исполнили «День Победы» и продемонстрировали блестящую строевую подготовку. Десантники выстроились таким образом, чтобы с воздуха читалась символическая надпись – «Стояли на смерть: Помним. Гордимся». Флешмоб проводили и в ночное время. Для эффекта использовали сотни фонариков. Все кадры праздничного флешмоба лягут в основу клипа, посвященного 75-летию Победы.

В годы войны десантники 38-й бригады освобождали Вену. Чтобы сохранить архитектуру старинного города, бои вели только штурмовые группы, без использования тяжелой артиллерии и авиации. За героизм и мужество в этой операции бригаде присвоено почетное звание Венской.

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